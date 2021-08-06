Це сталося на 443 кілометрі траси. За кермом вантажівки Volvo був 50-річний чоловік.

Інша подія У Дніпрі померла бабця, яку переїхала вантажівка: сама зайшла під колеса

Помітив надто пізно

Далекобійник сказав, що він просто не помітив людину, яка лежить посеред дороги. Тому не міг вчасно загальмувати, щоб уникнути наїзду.

На місце одразу викликали правоохоронців. Вони передусім намагаються встановити особу померлого.



Також судмедексперти встановлюватимуть чи був цей чоловік живим у момент лежання на дорозі. Це необхідно, щоб надати правову кваліфікацію інциденту.

У Самбірському районі на Львівщині 2 серпня трапилася схожа подія. Там посеред ночі вантажівка наїхала на чоловіка.

Той нібито рухався зустрічною смугою та раптово вийшов під колеса, тому водій не встиг загальмувати. Потерпілий помер від отриманих травм на місці.