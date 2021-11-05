До рятувальників повідомлення про пожежу надійшло об 11:34 хвилини 5 листопада. На місце приїхали аж 6 працівників ДСНС.

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Деталі пожежі

Коли рятувальники прибули на місце виклику, то встановили, що горить вантажний автомобіль, попередньо з меблями.

Працівники ДСНС локалізували вогонь об 11:48 хвилин та погасили пожежу через 5 хвилин. Займання поширилось на площі 20 метрів квадратних. Рятувальники залучили 2 одиниці пожежної техніки.

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