Вантажівка спричинила серйозну пожежу на Одещині: відео з місця події
5 листопада 2021 , 13:33Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У селі Лиманка на Одещині раптово загорівся вантажний автомобіль, що перевозив меблі. На щастя, рятувальники прибули вчасно й ніхто не постраждав.
До рятувальників повідомлення про пожежу надійшло об 11:34 хвилини 5 листопада. На місце приїхали аж 6 працівників ДСНС.
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Деталі пожежі
Коли рятувальники прибули на місце виклику, то встановили, що горить вантажний автомобіль, попередньо з меблями.
Працівники ДСНС локалізували вогонь об 11:48 хвилин та погасили пожежу через 5 хвилин. Займання поширилось на площі 20 метрів квадратних. Рятувальники залучили 2 одиниці пожежної техніки.
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