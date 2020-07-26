На Харківщині в Лозівському районі сталася смертельна ДТП за участю вантажівки MAN і мотоцикла Honda. У результаті водій останньої загинув.

Мотоцикліст загинув у ДТП на Харківщині: деталі

Про інцидент повідомила пресслужба Нацполіції у Харківській області. За інформацією правоохоронців, інцидент трапився поблизу села Катеринівка приблизно о 12:00 25 липня.

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Що з’ясували слідчі

Мотоцикл і вантажівка зіткнулися на автотрасі Мерефа – Павлоград.

Внаслідок зіткнення 24-річний мотоцикліста зазнав смертельних тілесних ушкоджень.

Вантажівкою керував 48-річний чоловік.

Увага, 18+! Місце зіткнення вантажівка та мотоцикла біля Катеринівки на Харківщині (Фото: пресслужби Нацполіції)

Зараз слідчі вирішають питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу хочуть відкрити за статтею Кримінального кодексу про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Також триває встановлення обставин аварії.

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Попередня гучна ДТП на Харківщині

Інцидент трапився в обласному центрі на вулиці Гвардійців-Широнінців 25 липня. Тут зіткнулися 5 автомобілів.

Учасники аварії

Daewoo Lanos під керуванням 38-річного водія;

Chevrolet Aveo під керуванням 24-річного водія;

Toyota RAV4 під керуванням 44-річного водія;

Volkswagen під керуванням 27-річного водія;

Chevrolet Lacetti під керуванням 39-річного водія.

Внаслідок ДТП двоє людей отримали травми. Це водій Volkswagen та 27-річна пасажирка Chevrolet Lacetti. Їх одразу допраивли до лікарні з тілесними ушкодженнями.