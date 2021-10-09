Вантажівка врізалася в рейсовий автобус на Одещині: 2 пасажири загинули
Джерело:поліція Одеської області
В Одеському районі зіткнулися рейсовий автобус і вантажівка. Внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще 6 отримали травми.
Аварія трапилася пізно ввечері 9 жовтня поблизу села Холодна Балка. Це ділянка на трасі Київ – Одеса.
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Вантажівка влетіла в автобус
45-річний водій вантажівки MAN, який їхав у сторону Києва, зіткнувся з рейсовим автобусом, який їхав попереду. За попередньою інформацією, загинули 2 пасажири автобуса.
Вантажівку перекинуло на бік
Шістьох людей, серед яких одна дитина, забрала "швидка". У них травми різного ступеня тяжкості. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.
В аварії постраждала дитина
Вирішують питання про внесення відомостей про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція попередила, що станом на 23:00 проїзд на цій ділянці траси ускладнений.
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