Вантажівка врізалася в рейсовий автобус на Одещині: 2 пасажири загинули

В Одеському районі зіткнулися рейсовий автобус і вантажівка. Внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще 6 отримали травми.

Аварія трапилася пізно ввечері 9 жовтня поблизу села Холодна Балка. Це ділянка на трасі Київ – Одеса.

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Вантажівка влетіла в автобус

45-річний водій вантажівки MAN, який їхав у сторону Києва, зіткнувся з рейсовим автобусом, який їхав попереду. За попередньою інформацією, загинули 2 пасажири автобуса.



Вантажівку перекинуло на бік

Шістьох людей, серед яких одна дитина, забрала "швидка". У них травми різного ступеня тяжкості. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.



В аварії постраждала дитина

Вирішують питання про внесення відомостей про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція попередила, що станом на 23:00 проїзд на цій ділянці траси ускладнений.

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