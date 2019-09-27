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      Вантажівка на переході розчавила жінку: відео моменту ДТП

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      Водій вантажівки збив на смерть жінку
      Водій вантажівки збив на смерть жінку / freeimages.com

      У Києві жінка померла під колесами фури: водій збив її прямо на зебрі. Від травм вона померла на місці аварії.

      У Києві сталася смертельна ДТП за участі вантажівки. Як повідомляє Інформатор, аварія сталася в Оболонському районі прямо на пішохідному переході. 

      Читайте також: Смертельна ДТП з п'яним поліцейським у Броварах: що відомо про загиблу і постраждалих

      На відео з реєстратора, яке з'явилося у мережі, видно, що жінка переходила дорогу на зебрі. На середині шляху вантажівка просто збила її, а потім переїхала передніми колесами. 

      У Києві водій вантажівки на переході на смерть збив жінку

      Медики, які приїхали на місці аварії, констатували смерть жінки.

      blog_ava
      Смертельна ДТП у Броварах: з'явилось відео, як п'яний поліцейський влетів у зупинку
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      Теги: Новини Києва Кримінал Аварії та ДТП
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