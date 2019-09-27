Вантажівка на переході розчавила жінку: відео моменту ДТП
У Києві жінка померла під колесами фури: водій збив її прямо на зебрі. Від травм вона померла на місці аварії.
У Києві сталася смертельна ДТП за участі вантажівки. Як повідомляє Інформатор, аварія сталася в Оболонському районі прямо на пішохідному переході.
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На відео з реєстратора, яке з'явилося у мережі, видно, що жінка переходила дорогу на зебрі. На середині шляху вантажівка просто збила її, а потім переїхала передніми колесами.
У Києві водій вантажівки на переході на смерть збив жінку
Медики, які приїхали на місці аварії, констатували смерть жінки.
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