Вантажівка на переході розчавила жінку: відео моменту ДТП

У Києві жінка померла під колесами фури: водій збив її прямо на зебрі. Від травм вона померла на місці аварії.

У Києві сталася смертельна ДТП за участі вантажівки. Як повідомляє Інформатор, аварія сталася в Оболонському районі прямо на пішохідному переході.

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На відео з реєстратора, яке з'явилося у мережі, видно, що жінка переходила дорогу на зебрі. На середині шляху вантажівка просто збила її, а потім переїхала передніми колесами.

У Києві водій вантажівки на переході на смерть збив жінку

Медики, які приїхали на місці аварії, констатували смерть жінки.