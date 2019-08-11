Вантажівка врізалася у "швидку" в Дніпрі: багато постраждалих – фото

У Дніпрі автомобіль швидкої допомоги зіткнувся на перехресті з вантажівкою. У ДТП постраждали 5 людей, а в момент аварії в кареті "швидкої" перебував пасажир у критичному стані.

Водій вантажівки їхав на зелене світло і не поступився "швидкій", про це повідомили у Нацполіції в Дніпропетровській області.

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Так, аварія сталася ввечері 10 серпня на перетині вулиць Байкальської та Образцова. "Швидка" їхала на червоне світло із сигналами та проблисковими маячками.



Місце ДТП у Дніпрі

​Telegram 24 каналу повідомляє, що внаслідок зіткнення постраждало п'ятеро людей – водій, двоє лікарів "швидкої", хвора, яку везли до лікарні та її родичка.



Вантажівка врізалась у "швидку" у Дніпрі



Зазначимо, нещодавно масштабна ДТП сталася на Житомирщині поблизу села Тетерівка. Там зіткнулися мікроавтобус та автомобіль BMW. Водій та 21 пасажир мікроавтобуса, а також водій та пасажир легковика отримали травми різного ступеню тяжкості. Загиблих немає.