12:53
11 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Вантажівка врізалася у "швидку" в Дніпрі: багато постраждалих – фото

      350 Читать новость на русском
      У Дніпрі вантажівка врізалась у "швидку", постраждали 5 людей
      У Дніпрі вантажівка врізалась у "швидку", постраждали 5 людей / Telegram 24 каналу

      У Дніпрі автомобіль швидкої допомоги зіткнувся на перехресті з вантажівкою. У ДТП постраждали 5 людей, а в момент аварії в кареті "швидкої" перебував пасажир у критичному стані.

      Водій вантажівки їхав на зелене світло і не поступився "швидкій", про це повідомили у Нацполіції в Дніпропетровській області.

      Зверніть увагу: Пасажири мікроавтобуса зі Станиці Луганської потрапили у жахливу ДТП у Щасті: багато потерпілих

      Так, аварія сталася ввечері 10 серпня на перетині вулиць Байкальської та Образцова. "Швидка" їхала на червоне світло із сигналами та проблисковими маячками. 

      ДТП у Дніпрі
      Місце ДТП у Дніпрі

      ​Telegram 24 каналу повідомляє, що внаслідок зіткнення постраждало п'ятеро людей – водій, двоє лікарів "швидкої", хвора, яку везли до лікарні та її родичка.

      ДТП у Дніпрі
      Вантажівка врізалась у "швидку" у Дніпрі


      Зазначимо, нещодавно масштабна ДТП сталася на Житомирщині поблизу села Тетерівка. Там зіткнулися мікроавтобус та автомобіль BMW. Водій та 21 пасажир мікроавтобуса, а також водій та пасажир легковика отримали травми різного ступеню тяжкості. Загиблих немає.

      blog_ava
      День будівельника в Україні: хто з різноробочих заробляє найбільше – інфографіка
      сьогодні
      3641
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Аварії та ДТП Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      сьогодні , 12:00 Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      Володимир Патола
      Головні новини 10 серпня: 7 втрата України за час перемир’я на Донбасі, масові протести у Москві
      сьогодні , 09:00 Головні новини 10 серпня: 7 втрата України за час перемир’я на Донбасі, масові протести у Москві
      3558
      Падение цен на нефть "на пользу" для России
      сьогодні , 08:40 Падение цен на нефть "на пользу" для России
      Злой Одессит 6711
      Письмо из Луганска: уехать и предать?
      10 серпня , 22:00 Письмо из Луганска: уехать и предать?
      Ольга Черненко 2364
      Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      10 серпня , 21:00 Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      Антон Голобородько 1609
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук