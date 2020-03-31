Вантажівка врізалася в трамвай у Харкові: фото
Поблизу станції метро "Студентська" у Харкові вантажівка в’їхала в трамвай. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав.
Водій вантажівки Hania порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з трамваєм, повідомляє Тimes.kharkiv.
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Правоохоронці склали на водія вантажівки адміністративний протокол за статтею "порушення правил дорожнього руху, яке спричинило пошкодження транспортних засобів".
ДТП у Харкові / Фото: Патрульна поліція
Через зіткнення в трамвая повилітали вікна. У результаті ДТП ніхто не постраждав.
Вантажівка врізалась у трамвай / Фото: Патрульна поліція
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