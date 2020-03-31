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      Вантажівка врізалася в трамвай у Харкові: фото

      -
      Вантажівка врізалася в трамвай / Телеграм-канал

      Поблизу станції метро "Студентська" у Харкові вантажівка в’їхала в трамвай. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав.

      Водій вантажівки Hania порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з трамваєм, повідомляє Тimes.kharkiv.

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      Правоохоронці склали на водія вантажівки адміністративний протокол за статтею "порушення правил дорожнього руху, яке спричинило пошкодження транспортних засобів".


      ДТП у Харкові / Фото: Патрульна поліція

      Через зіткнення в трамвая повилітали вікна. У результаті ДТП ніхто не постраждав.


      Вантажівка врізалась у трамвай / Фото: Патрульна поліція

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Харкова Аварії та ДТП Кримінал
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