Вантажівка в'їхала в групу пішоходів у Барселоні
В іспанському місті Барселона вантажівка в'їхала в групу пішоходів і збила мотоцикліста. В результаті інциденту постраждали вісім людей.
Про це повідомляє місцеве видання El Periоdico.
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Зазначається, що шістьох постраждалих, серед яких водій транспортного засобу, госпіталізували. Наразі здоров'ю потерпілих нічого не загрожує.
Як зазначає видання, ДТП сталася через несправність гальм. У кінцевому рахунку транспортний засіб врізався в дерево.
Джерело: 24 Канал
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