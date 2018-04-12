Вантажівка в'їхала в групу пішоходів у Барселоні

В іспанському місті Барселона вантажівка в'їхала в групу пішоходів і збила мотоцикліста. В результаті інциденту постраждали вісім людей.

Про це повідомляє місцеве видання El Periоdico. Читайте також: Авіакатастрофа в Алжирі: на місці аварії знайшли тіла 247 загиблих Зазначається, що шістьох постраждалих, серед яких водій транспортного засобу, госпіталізували. Наразі здоров'ю потерпілих нічого не загрожує. Як зазначає видання, ДТП сталася через несправність гальм. У кінцевому рахунку транспортний засіб врізався в дерево.