Вантажівка з білорусами впала з висоти у гірську річку на Прикарпатті: усе, що наразі відомо

Внаслідок смертельної ДТП з білорусами і Івано-Франківській області загинули 3 людини та ще 10 потрапили до лікарні. Правоохоронці з'ясували, що водій вантажівки, в якій на сплав Чорним Черемошем їхали туристи з сусідньої країни, був п'яним, відтак його вже затримали. Також поліція перевіряє фірму, де громадяни Білорусі замовляли рафтинг-тур.

6 травня між селами Бистрець і Красник Івано-Франківської області вантажівка ГАЗ-66 впала з висоти 40 метрів у річку Чорний Черемош. В автомобілі перебували 23 туристи з Білорусі та 1 водій. У результаті загинули 3 особи (29-річний керівник групи та 2 жінки 23-х і 28 років), ще 10 госпіталізовано, зокрема водій. Загалом було врятовано 20 осіб, 16 з них врятувалися власними силами.

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Усі потерпілі зараз перебувають у районній лікарні у Верховині. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості – вони мають переважно переломи кінцівок і тазу, а також струс мозку. Щоправда, одна 25-річна жінка перебуває у найважчому стані, їй навіть знадобилась операція. Зараз у медзакладі чекають на колег з обласної лікарні, які мають приїхати та оглянути потерпілу. Найменше постраждав водій: у нього – лише забій коліна, проте він перебуває у стані шоку. Ще троє туристів, отримавши необхідну допомогу, від госпіталізації відмовилися. Коли решта туристів зможуть повернутися до Білорусі, наразі медики не коментують, пише ТСН.

Щодо мети поїздки туристів із Білорусі, то вони замовили за оголошенням в інтернеті у коломийській фірмі група рафтинг-тур: хотіли човнами сплавитися Чорним Черемошем. До ріки Білорусів власне й мав доправити ЗІЛ. Машина людей забрала з бази, але вони навіть не встигли доїхати до місця старту сплаву, як потрапили у ДТП після того, як від’їхали лише на 100 метрів. Відомо, що вантажівка має понад 30 років і її не було переобладнано для перевезення пасажирів.

Операція з порятунку пасажирів вантажівки, що впала у річку на Прикарапатті / фото ДСНС і Нацполіції

Як з’ясували слідчі, під час підйому досить широкою та рівною гірською дорогою з ґрунтово-щебеневим покриттям водій намагався повернути праворуч, але не впорався з керуванням. У результаті автомобіль почав рухатися у зворотному напрямку та перекинувся у річку Чорний Черемош. Усе це сталося на очах іншої частини групи туристів, які також їхали на сплав ще в одній машині. Вони і викликали на місце аварії поліцію та медиків.

"Знизив передачу, машина смикнулась вперед, гальма відмовили, не зміг зупинити, затягнуло в кювет і скинуло вниз. Ті, хто в кузові, тих розкидало, ті хто був у кабіні – хтось вибрався, хтось не вибрався", – кажуть туристи.

Керівника фірми, яка організувала цей вояж, зараз опитують в поліції. Також правоохоронці встановлюють інших осіб, з якими білоруси укладали домовленості про поїздку та порядок їхнього укладення. Водночас слідство перевіряє, чи має ця фірма ліцензію на туристичну діяльність та чи законно там працював водій вантажівки. Останнього (47-річного жителя Косівського району) вже затримано, оскільки, згідно з даними медичного огляду, той перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловікові загрожує позбавлення волі терміном до 10 років.

Зараз вирішується питання про початок досудового розслідування. Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність за випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їхньої експлуатації.

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Згодом речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив, що правоохоронці затримали у Коломиї 52-річного голову федерації рафтингу Прикарпаття. Саме ця громадська організація, дозволила перевезення горе-вантажівкою.

Також розпочато досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу про випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їхньої експлуатації. Незабаром чоловікові мають оголосити підозру.

Відповідно до даних державних реєстрів, громадську організацію "Федерація рафтингу Прикарпаття" очолює Віктор Кавацюк.

Що говорять у поліції про смертельну ДТП з білорусами на Прикарпатті: дивіться відео

Нещодавно у страшну ДТП за кордоном потрапили й громадяни України. Сталося це у Ростовській області Росії. Тут вантажівка КамАЗ зіткнулася з рейсовим автобусом Yutong, що їхав із Києва. У результаті постраждали щонайменше 26 пасажирів автобуса, які є громадянами України. 12 осіб потрапили до лікарні, один із потерпілих наразі був у важкому стані.