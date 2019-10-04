Вантажівка з маршруткою зіткнулися під Львовом: багато потерпілих

На Львівщині вантажівка зіткнулася з маршруткою. Унаслідок ДТП щонайменше 10 людей постраждали.

За інформацією пресслужби Нацполіції у Львівській області, зіткнулися вантажний автомобіль автомобіля МАЗ і маршрутний автобус БАЗ.

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ДТП сталася на автодорозі Львів – Шегині між селами Зимна Вода та Конопниця, що у Пустомитівському районі Львівської області. Приблизний час аварії – 16:15 4 жовтня.

У результаті інциденту щонайменше 10 осіб постраждали. Зокрема, станом на 17:30, такій кількості надавали допомогу медики.

Наслідки зіткнення маршрутки та вантажівки на Львівщині

Окрім лікарів, на місці також працювали правоохоронці. Наразі вони встановлюють усі обставини ДТП і особи усіх її учасників. Крім того, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Які ще гучні ДТП траплялися нещодавно в Україні

Щонайменше три резонансні ДТП за участю вантажівок і пасажирських автобусів сталися в Україні наприкінці вересня. Так, 23 числа поблизу Одеси автоцистерна зіткнулася з переповненим автобусом, внаслідок чого щонайменше 9 осіб загинули.

За кілька днів, 22 вересня, у Житомирській області на трасі Київ – Чоп водій вантажівки не впорався з керуванням та врізався в автобус. На місці автокатастрофи загинули 9 осіб.

А вже 28 числа поблизу Жашкова на Черкащині вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом, в салоні якого перебували 10 людей. Згодом один із пасажирів маршрутки помер.