Вантажівка заблокувала BMW, яка тікала від поліції у Львові: відео погоні

Вантажівка у Львові допомогла заблокувати BMW, водій якого під наркотиками намагався втекти від патрульних.

Вражаюче відео погоні опублікувала пресслужба поліції Львівської області. Інцидент стався посеред білого дня на проспекті Чорновола.

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Копи помітили авто, що рухалось смугою для громадського транспорту. На вимогу зупинитись водій іномарки не відреагував та кинувся навтьоки. Чотири кілометри він тікав від поліцейських вулицями Львова.

Врешті авто горе-водія заблокував водій вантажівки, що рухався попереду. Як виявилось 31-річний втікач був під наркотичним сп'янінням. Правоохоронці склали на нього три адмінпротоколи.

Дивіться відео погоні за горе-водієм у Львові: