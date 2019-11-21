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      Вантажівка заблокувала BMW, яка тікала від поліції у Львові: відео погоні

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      Затримання водія BMW у Львові / Скріншот з відео

      Вантажівка у Львові допомогла заблокувати BMW, водій якого під наркотиками намагався втекти від патрульних.

      Вражаюче відео погоні опублікувала пресслужба поліції Львівської області. Інцидент стався посеред білого дня на проспекті Чорновола.

      До слова: 288 кілометрів на годину: у Києві зафіксували вбивче перевищення швидкості

      Копи помітили авто, що рухалось смугою для громадського транспорту. На вимогу зупинитись водій іномарки не відреагував та кинувся навтьоки. Чотири кілометри він тікав від поліцейських вулицями Львова.

      Врешті авто горе-водія заблокував водій вантажівки, що рухався попереду. Як виявилось 31-річний втікач був під наркотичним сп'янінням. Правоохоронці склали на нього три адмінпротоколи.

      Дивіться відео погоні за горе-водієм у Львові:

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини Львова Аварії та ДТП Наркотики
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