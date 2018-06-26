Варення з айви: рецепти приготування – традиційний, з лимоном та яблуками

Користь варення з айви неоціненна – такий десерт вбиває віруси, лікує хвороби шлунково-кишкового тракту і зміцнює нервову систему. Варення з айви має приємний аромат і вишуканий смак, його можна вживати як окрему страву або використовувати в якості начинки. Як приготувати варення з айви та як правильно підготувати плоди до обробки – далі в матеріалі.

Айва – це золота серединка між яблуками і грушами. За смаком плоди схожі до лимону. Але після термообробки плоди айви стають солодкуватими, м'якими з рожевим відливом і грушоподібною текстурою. Рецепти з айвою дуже популярні, адже страви можуть будь-якими – від гарніру до десертів.

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Важливо знати! Варити, вживати айву в сирому чи обробленому вигляді потрібно тільки після видалення насіння, оскільки воно може викликати отруєння.

Найчастіше з айви варять саме варення – воно в міру солодке на смак та має дуже ніжну структуру. До того ж, такий десерт буде не лише смачний, а й корисним в холодну пору року. Варення з айви можна вживати не тільки в якості начинки випічки, але і як додаток до соусу для м'ясних страв.

Як вибрати айву? За розміром плоди повинні бути великі, досить щільні, з рівномірним забарвленням і цілісною шкіркою. Не варто брати айву з зеленими плямами, з ушкодженнями, оскільки такий фрукт швидко зіпсується. Нести додому потрібно окремо в пакеті, не змішуючи з іншими продуктами. Для того щоб помити плід візьміть губку, тому що його шкірка має ніжний пушок.

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Традиційний рецепт варення з айви



Традиційний рецепт варення з айви

Інгредієнти:

- айва – 1 кг;

- цукор – 1,5 кг;

- 3 склянки води.

Традиційний рецепт приготування варення з айви:

1. Айву помити, очистити від шкірки та насіння. Поріжте плід часточками. Зваріть сироп з води і цукру. Туди викладіть шматочки порізаного фрукта. Коли сироп закипить – зніміть з вогню до повного охолодження.

2. Повторіть процедуру із варінням та остудженням ще двічі. Після третього разу перевірте айву – якщо вона не стала м'якою, проваріть її ще на маленькому вогні до готовності. Після того розливайте в стерилізовані банки.

Порада! Якщо варити варення по кілька хвилин кілька днів (3-4), то воно матимете кращий колір та більш насичений смак.

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Варення з айви, лимону та горіхів



Варення з айви, лимону та горіхів

Інгредієнти:

- айва – 1 кг;

- цукор – 800 г;

- вода – 250 мл;

- 1 великий лимон;

- пачка ванільного цукру;

- волоські горіхи – 100г.

Рецепт приготування варення з айви, лимону та горіхів:

1. Айву помити, очистити від шкірки та насіння. Поріжте плід часточками. Зваріть сироп з води і цукру. Туди викладіть шматочки порізаного фрукта. Коли сироп закипить – зніміть з вогню до повного охолодження.

2. Повторіть процедуру із варінням та остудженням ще двічі. Після третього разу до варення додайте горіхи (подріблені), ванільний цукор та лимон. Лимон можна додавати скибочками, натерти або ж перебити в блендері.

3. Доведіть варення до кипіння та розливайте по банках. Щоб айвове варення з лимоном не зіпсувалося, потрібно банки простерилізувати в духовці.

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Рецепт варення з айви з яблуками



Рецепт варення з айви з яблуками

Інгредієнти:

- айва – 1 кг;

- яблука – 500 гр;

- цукор – 0,5 кг;

- вода – 200 мл;

- сік одного лимона.

Рецепт приготування варення з айви з яблуками:

1. Айву добре вимийте та видаліть насіння, також почистіть яблука. Поріжте фрукти шматочками та засипте їх цукром. Фрукт має пустити сік.

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2. Додайте до айви воду та сік лимона. Варіть в три етапи по п’ять хвилин з перервами по 5,5 годин. Після цього варення можна закатувати в банки.

Нехай смакує!