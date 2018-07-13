Варення з чорниці: рецепти приготування – "п'ятихвилинка", без цукру та варіння

Варення з чорниці – це ідеальний десерт на зиму, який містить в собі максимум смаку та користі. Щоб зробити варення не лише смачним, а й корисним – його можна приготувати без варіння та цукру. Як приготувати варення з чорниці – "п'ятихвилинка", без цукру та без варіння – читайте у матеріалі.

Варення з чорниці можна вживати як окрему страву, або ж використовувати в якості начинки для пирогів та наповнювача для морозива. Лікувальні властивості чорниці відомі з давніх-давен – ягода має протизапальну і кровоспинну дію. У ній є вітаміни С, А, В, а також магній, кальцій і марганець.

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Але найбільше вона відома як ягода, що поліпшує зір – вона допомагає швидко зняти втому очей, особливо при штучному освітленні. Звичайно, найкраще вживати чорницю в свіжому вигляді. Але так як літо закінчується дуже швидко, то приготувати варення з чорниці – найкращий варіант. Ми зібрали для вас три рецепти, які допомагають зберегти максимум користі ягоди та здивувати витонченим смаком.

Рецепт варення з чорниці "П'ятихвилинка"



Рецепт приготування варення з чорниці "П'ятихвилинка"

Інгредієнти:

- чорниця – 1 кг;

- цукор – 500 г.

Рецепт приготування варення з чорниці "П'ятихвилинка":

1. Відберіть для варення стиглі ягоди, видаліть гілочки та сміття. Ретельно промийте чорницю та дайте стекти зайвій воді, виклавши ягоди на сито.

2. Перекладіть чорницю в емальовану каструлю. Засипте цукром. Залиште на 3 години. За цей час чорниця пустить сік і частина цукру розчиниться.

3. Поставте каструлю на невеликий вогонь, доведіть ягоди з цукром до кипіння. За допомогою шумівки знімайте піну. Після закипання варіть варення 5 хвилин.

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4. Після цього відставте каструлю і дайте варенню охолонути. Поки воно охолоджується, простерилизуйте банки з кришками. Обсушіть їх, перевернувши на рушник.

5. Знову поставте каструлю з ягодами на вогонь. Проваріть варення ще 5 хвилин. У гарячому вигляді розкладіть в банки. Відразу ж закрийте кришками. Закутайте варення у рушник та дайте йому повністю охолонути.

Рецепт варення з чорниці без цукру



Рецепт приготування варення з чорниці без цукру

Інгредієнти:

- чорниця – 1 кг;

- буряковий сік – 200 мл;

- лимонна кислота – 3 гр.

Рецепт приготування варення з чорниці без цукру:

1. Відберіть для варення стиглі ягоди, видаліть гілочки та сміття. Ретельно промийте чорницю та дайте стекти зайвій воді, виклавши ягоди на сито.

2. Очистіть буряк та вичавіть з цього сік. Зробити це можна скориставшись соковижималкою. Або ж просто натерти буряк на тертці, а потім віджати за допомогою марлі. Буряковий сік забарвлює шкіру рук. Тому під час цієї процедури користуйтеся рукавичками. Але не беріть гумові, вони можуть дати продукту небажаний зайвий запах.

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3. Залийте чорницю буряковим соком в каструлі, додайте лимонну кислоту і поставте варення на вогонь. Доведіть до кипіння і проваріть 5 хвилин.

4. Гарячим розлийте варення по банках (попередньо їх потрібно простерилізувати) і закрити кришками.

5. Банки переверніть і поставте на кришку. Накрийте рушником або ковдрою і залишити в такому положенні до повного охолодження.

Рецепт варення з чорниці без варіння



Рецепт приготування варення з чорниці без варіння

Інгредієнти:

- чорниця – 1 кг;

- цукор – від 500 до 1 000 гр (за вашим бажанням).

Примітка: кількість цукру залежить лише від вас. Чим більше цукру – тим солодшим буде варення. Ви можете навіть зовсім не використовувати цукор, тоді ви отримаєте варення з природнім смаком.

Рецепт приготування варення з чорниці без варіння:

1. Відберіть для варення стиглі ягоди, видаліть гілочки та сміття. Ретельно промийте чорницю та дайте стекти зайвій воді, виклавши ягоди на сито.

2. Викладіть чорницю у глибоку миску та перебийте блендером. Якщо вирішили додати цукор, то всипте, скільки вважаєте за потрібне. Перемішайте. Можете ще раз пробити блендером, щоб цукор швидше розчинився.

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3. Приготуйте кілька пластикових контейнерів. Розкладіть у них перебиту чорницю, щільно закрийте та помістіть у морозильну камеру. Найкраще розкладати варення в невеликі за розміром контейнери, щоб дістати його на один раз і з'їсти. При багаторазовому розморожуванні продукт втрачає всі свої корисні властивості, а також втрачає якість і смак.

Секрети приготування варення з чорниці

1. Ягоди чорниці дуже ніжні і соковиті, тому їх потрібно збирати акуратно. Бажано проводити збір в суху погоду і в цей же день робити з них варення.

2. Для варення годяться тільки стиглі ягоди. Недостиглі плоди погіршують смак варення, а перестиглі роблять його схожим на джем.

3. Перед варінням чорницю потрібно ще раз перебрати та викинути пом'яті ягоди і інше сміття. Сік чорниці сильно бруднить руки, тому краще працювати в тонких гумових рукавичках.



Секрети приготування варення з чорниці

4. Мити чорницю потрібно у великій кількості води, склавши в друшляк.

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5. Щоб під час термічної обробки ягоди залишилися цілими, засипте їх в цукровий сироп, дайте їм настоятись і тільки потім варіть. Щоб отримати варення майже однорідної консистенції, ягоди перед варінням подрібніть блендером.

6. Для збереження більшої частини вітамінів не піддавайте тривалій тепловій обробці.

7. Стигла чорниця досить солодка ягода, тому оптимальна кількість цукру – 500 г на 1 кг ягід.