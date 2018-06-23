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Варення з пелюсток троянд: рецепти приготування – традиційний, з цитрусовими та медом

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Варення з пелюсток троянд: рецепти приготування
Варення з пелюсток троянд: рецепти приготування / 24 Канал

Варення з пелюсток троянд – це поки що екзотичний десерт, але його може приготувати кожна господиня і дивувати взимку своїх рідних та близьких. Як підготувати пелюстки до приготування та рецепти трояндового варення – далі в матеріалі.

Трояндове варення народилось в Туреччині, там його називають "гюльбешекер". Зараз же його готують по всьому світу! Рецепти також отримали багато варіацій. Але в будь-якому випадку основу складають пелюстки рожевих та/або червоних троянд чайних сортів, які уварюються з цукром або медом. Чим більш насичений відтінок квітки, тим привабливішим буде готове варення.

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Варення можна їсти як окремий десерт, або ж додавати до випічки, в якості начинки. Також можна додавати по маленькій ложечці в чай.

Як правильно підготувати пелюстки троянд до приготування:

Перш ніж приступити до його приготування, потрібно ознайомитися з базовими рекомендаціями:

1. Обирайте лише садові троянди, які були вирощені на особистій ділянці. Ті квіти, які пропонують в магазинах або салонах, старанно обробляють хімікатами та фарбують.

2. Зібрані квіти зберігайте в холодильнику у щільному пакеті, щоб аромат не втрачався.

Варення з пелюсток троянд: рецепти приготування
Як приготувати варення з пелюсток троянд

3. Зривати пелюстки потрібно на початкову етапі розкриття троянди – бутон повинен ледь-ледь розпуститися. Якщо він розпустився повністю – то така квітка вже не підійде для варення.

4. Перед початком варіння обшпарте пелюстки троянд окропом, а потім залийте їх холодною водою. Через кілька хвилин зробіть це ще раз. Після цього їх потрібно добре просушити і можна приступати до приготування варення.

Традиційний рецепт варення з пелюсток троянд

Варення з пелюсток троянд: рецепти приготування
Традиційний рецепт варення з пелюсток троянд

Інгредієнти:
- пелюстки троянд – 200 гр;
- цукор – 1/2 кг;
- вода – 100 гр.

Рецепт приготування варення з пелюсток троянд:

1. З цукру та води зваріть густий сироп. Пелюстки троянд вимити та висушити. Полийте їх лимонним соком та розітріть в ступці, можна пропустити через м'ясорубку чи подрібнити блендером.

2. В киплячий сироп додати трояндову масу і варити 2-3 хвилини. Зняти з вогню і можна закатувати у стерилізовані банки.

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Рецепт варення з пелюсток троняд з лимоном та апельсином

Варення з пелюсток троянд: рецепти приготування
Рецепт варення з пелюсток троняд з лимоном та апельсином

Інгредієнти:
- пелюстки троянд – 200 гр;
- цукор – 400 гр;
- сік з апельсина та лимона за смаком (чим більше – тим більш кислим буде смак варення).

Рецепт приготування варення з пелюсток троняд з лимоном та апельсином:

1. З лимону та апельсину вичавити сік та довести його до кипіння. Пелюстки троянди прим'яти з цукром та додати в киплячий сік.

2. Варити суміш 30 хвилин. За бажанням, можна додати дрібно нарізану цедру лимона та апельсина. Після того зняти з вогню і закатати в стерилізовані банки.

Рецепт варення з пелюсток троняд з медом

Варення з пелюсток троянд: рецепти приготування
Рецепт варення з пелюсток троняд з медом

Інгредієнти:
- пелюстки чайної троянди – 150 г;
- мед рідкий – 90 г;
- горіхи – 50 г;
- окріп – 2/3 ст.

Рецепт приготування варення з пелюсток троняд з медом:

1. Горіхи подрібніть в блендері. Ви можете брати звичайні волоські горіхи, або будь-які інші.

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2. Пелюстки залийте окропом та проваріть 15 хвилин. Додайте туди мед і проваріть ще 1-2 хвилини. Додайте горіхи та доведіть до готовності. Після того зніміть з вогню і закатайте в стерилізовані банки.

Нехай смакує!

Теги: Новини України LifeStyle Food and Drinks Здорове харчування Поради
Джерело: 24 Канал
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