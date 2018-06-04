Варення з полуниці: рецепти ароматного десерту – традиційний, з перцем чилі та м'ятою

Смак полуниці – це смак літа! Хто ж буде сперечатись? Щоб насолоджуватись цим смаком і взимку – приготуйте варення з полуниці. Окрім традиційного рецепту пропонуємо вам швидкий рецепт варення з полуниці, а також рецепт конфітюру з шоколадом та перцем чилі! Як приготувати ніжне варення чи оригінальний конфітюр полуниці – читайте далі.

Варення з полуниці містить в собі багато вітамінів та корисних речовин, які необхідні організму в період лютих зимових морозів. Традиційно варення з полуниці варили по кілька годин, але ми пропонуємо рецепт значно швидший, а також розкажемо як зварити варення з м'ятою та поєднати полуницю з перцем чилі.

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Традиційний рецепт варення з полуниці

Всім звичний рецепт приготування варення з полуниць хоч і не складний, але дуже клопіткий по часу, тож запасайтесь терпінням!

Інгредієнти для варення з полуниці:

- полуниця – 1 кг;

- цукор – 1 кг.



Традиційний рецепт варення з полуниці

Традиційний рецепт приготування варення з полуниці:

1. Помийте та переберіть полуницю. Викладіть у глибоку каструлю та засипте цукром. Залиште на 5-6 годин, щоб полуниця пустила сік.

2. Після того поставте каструлю на вогонь та доведіть до кипіння. Зменшіть після цього вогонь та варіть ще 5 хвилин, постійно знімаючи піну.

3. Зніміть каструлю з вогню, дайте їй трішки охолонути і накрийте рушником. Залишіть варення повністю охолонути (час залежить від об’єму каструлі та варення). Коли охолоне – знову поставте на вогонь, доведіть до кипіння та варіть 5 хвилин. Зніміть з плити та знову залиште до повного охолодження.

4. Повторіть цю ж процедури в третій раз. Після повного вистигання викладайте варення в банки та закрутіть кришками. Варіння приготоване таким способом дозволяє полуниці не перетворитись в пюре, а зберігти свою форму. В результаті ви отримаєте варення, яке складається з красивих наливних полуниць та сиропу.

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Швидкий рецепт варення з полуниці

Попередній рецепт полуничного варення вимагає багато клопоту та часу. Але можна піти іншим шляхом – приготувати варення з полуниць набагато швидше, а на смак його буде важко відрізнити.

Інгредієнти для варення з полуниць:

- полуниця – 1 кг;

- цукор – 1,5 кг;

- вода – 1,5 склянки.



Швидкий рецепт варення з полуниці

Швидкий рецепт приготування варення з полуниці:

1. Помийте та переберіть полуницю. В каструлі змішайте цукор та воду, поставте на вогонь та варіть, поки суміш не стане в'язким сиропом.

2. Викладіть до сиропу полуницю та варіть 5 хвилин. Зніміть з вогню та накрийте каструлю кришкою, а також закутайте в теплий рушник.



3. Після того, як варення остигне, його можна розливати по банках та закривати пластиковими кришками.

Конфітюр з полуниці з шоколадом та перцем чилі

Інгредієнти для конфітюру з полуниці:

- полуниця – 1 кг;

- цукор – 1 кг;

- гіркий, чорний шоколад – 100 гр;

- 1 перец чилі.



Конфітюр з полуниці з шоколадом та перцем чилі

Рецепт приготування конфітюру з полуниці з шоколадом і перцем чилі:

1. Помийте полуницю та просушіть ягоди. Очистіть перець чилі від насіння та наріжте максимально дрібними кубиками.

2. Засипте перець 1 ст.л. цукру на 2-3 години. Рештою цукру засипте полуницю в каструлі на 2-3 години.

3. Поставте каструлю з полуницею на вогонь та варіть на слабкому вогні, постійно помішуючи, до середньої густини. Додайте перець та доведіть до кипіння. Викладіть шматочки шоколаду і добре перемішайте. Готовий конфітюр розливайте в стерилізовані баночки. Зберігайте в холодильнику.

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Рецепт варення з полуниці з м'ятою та лимоном

Інгредієнти для варення з полуниць:

- полуниця – 1 кг;

- цукор – 1 кг;

- 2 лимони;

- свіжа м'ята – 100 гр.



Рецепт варення з полуниці з м'ятою та лимоном

Рецепт приготування варення з полуниці з м'ятою та лимоном:

1. Помийте і просушіть полуницю. Викладіть полуницю в каструлю з товстим дном, пересипаючи цукром. Залиште на кілька годин, щоб ягоди пустили сік.

2. Помийте та просушіть м'яту, відділіть листя від стебел. Лимон добре помийте та зніміть тонкий шар цедри, поріжте на невеликі шматочки (плівку потрібно видалити, бо вона буде гірчити).

3. Каструлю з полуницею поставте на вогонь, додайте лимон та варіть 15-20 хвилин. Покладіть м'яту та цедру і добре перемішайте. Варіть ще 15-20 хвилин на слабкому вогні, знімаючи піну і акуратно помішуючи.

4. Розливайте гаряче варення в стерилізовані банки і закатуйте. Переверніть банки, загорніть їх в рушник та залишіть до повного остигання.

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Поради щодо приготування варення з полуниці

Як ви вже зрозуміли, процес приготування полуничного варення може бути різним. Та не зважаючи на те, який рецепт ви оберете, існують певні секрети варіння цієї смакоти.

Не залишайте засипанні цукром ягоди довше ніж на ніч, інакше вони прокиснуть і варення матиме далеко не ідеальний смак. Якщо полуниці не свіжі, то під цукром їх не варто тримати більше 3-4 годин.

Дуже ретельно перебирайте полуниці і не тільки від листя та хвостиків, а й від надгнилих ягід – вони негативно впливають на смак кінцевого продукту.

Перед розливанням варення по банках, їх обов’язково треба стерилізувати. Для цього достатньо на кілька хвилин поставити їх на решітку над паром.

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