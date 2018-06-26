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Варення з шишок: рецепт смачного десерту з лісовим ароматом

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Варення з шишок: рецепт приготування на зиму
Варення з шишок: рецепт приготування на зиму / 24 Канал

Варення з шишок – дуже цікавий десерт на зиму, який має незрівнянний хвойний аромат, смолянисту структуру та чарівний смак. Таке варення не лише смачне, а ще й дуже корисне, адже допомагає при простудних захворюваннях. Як приготувати варення з шишок та секрети цього десерту – далі в матеріалі.

Для варення з шишок потрібно збирати зелені й молоді шишки, подалі від промислових зон і автодоріг. Період збору травень-червень. Для варення підходять шишечки, до 3-4 сантиметрів в довжину. Але найбільш смачні та ніжні шишки розміром 1,5-2 сантиметри. Пропонуємо вам рецепт варення з шишок, який сподобається кожному! 

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Рецепт варення з шишок

Варення з шишок: рецепт приготування на зиму
Рецепт варення з шишок: покроково з фото 

Інгредієнти:
- соснові шишки 400 грам;
- цукор 400 грам;
- вода 400 грам.

Рецепт приготування варення з шишок:

1. Зібрані зелені шишечки пересипте в зручну ємність. Не забудьте видалити голки і сміття. Майте на увазі, що ємності, в яких побували зібрані шишки, буде нелегко відмити, бо вони будуть в смолі. Тому, каструлю для варення потрібно вибрати таку, яку не шкода.

Варення з шишок: рецепт приготування на зиму
Для варення обирайте молоді й зелені шишки

При зборі соснових шишок, часто залишаються шматочки гілочок на кінці шишечок, їх потрібно видалити, зрізавши ножем. Всі зіпсовані шкідниками шишки, відразу викидайте із загальної купи.

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2. Залити шишки для варення водою і залиште на пару годин. За цей час шишки стануть більш соковитими, а шкідники, якщо такі є всередині шишок, спливуть назовні.

Варення з шишок: рецепт приготування на зиму
Чим довше шишки замочувати – тим соковитішими вони будуть 

3. У глибокій каструлі змішайте цукор і воду. Доведіть до кипіння. В отриманий сироп додайте шишки.

4. Доведіть варення до кипіння, збираючи піну. Вогонь зменшіть до мінімуму, варіть шишки в цукровому сиропі 2 години, помішуючи та збираючи піну. За цей час, шишки зменшать в обсязі, змінять колір на бурштиновий.

5. В кінці варіння, відкиньте шишки на сито, щоб рідина стекла в каструлю. Доведіть до кипіння сироп – він повинен мати гарний червонуватий відтінок.

6. У підготовлені баночки залийте сироп. Поверх викладіть по кілька шишок. Переверніть банки, укутайте в рушник до повного охолодження. Зберігайте баночки в темному прохолодному місці або в підвалі.

Варення з шишок: рецепт приготування на зиму
Варення з шишок – смачний десерт взимку! 

Корисні поради при приготуванні варення з шишок:

- чим довше шишки замочувати, тим соковитішими вони будуть;

- занадто густе варення можна розбавити водою і прокип'ятити;

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- варення з шишок не рекомендується вживати людям з гострим гепатитом, вагітним жінкам. Маленьким дітям, схильним до діатезу і алергії давайте пробувати варення маленькими дозами;

- розламуючи зварену шишку ви побачите смолу рожевого кольору, яка дуже приємна на смак. Ці ласощі можна давати дітям з поганим апетитом, бронхітом або сильним кашлем. Сироп вживають по чайній ложці з зеленим чаєм.

Нехай смакує!

Теги: Новини України LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks Рецепти варення на зиму – рецепти приготування з фото
Джерело: 24 Канал
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