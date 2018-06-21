Варення з вишні: рецепти на зиму – з та без кісточок, з шоколадом та лимоном

Варення з вишні – це не тільки смачний, але ще і дуже корисний десерт, адже при його приготування зберігається маса корисних речовин. А саме цього так бракує взимку! Як приготувати варення з вишні без кісточок, з ними, а також з шоколадом та лимоном – шукайте рецепти далі в матеріалі.

Варення з вишні відрізняється дуже ніжним ароматом і смаком, під час його приготування ягоди карамелізуються і смакують просто неймовірно. Варіантів приготування існує безліч – є рецепти з кісточками, без, з лимоном, шоколадом, в мультиварці, "п'ятихвилинка"... Але який рецепт ви б не обрали, обіцяємо, що смак вас здивує!

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Рецепт варення з вишні без кісточок "п'ятихвилика"



Рецепт варення з вишні без кісточок "п'ятихвилика"

Цей рецепт точно сподобається тим, хто слідкує за фігурою, адже в нього не дуже багато цукру та максимум корисних властивостей вишні.

Інгредієнти:

- вишня – 1,7 кг;

- цукор – 700-800 гр.

Рецепт приготування варення з вишні без кісточок "п'ятихвилика":

1. З промитої ягоди видаліть кісточки, пересипте її цукром, перемішайте і дочекайтеся виділення соку.

2. Поставте вишню на повільний вогонь, доведіть до кипіння, періодично помішуючи, після закипання проваріть варення 5 хв, знімаючи пінку. чим частіше ви будете знімати пінку – тим прозорішим вийде варення.

3. Зніміть варення з вогню та дайте його повністю охолонути, за цей час варення загусне. Потім ще раз доведеться варення до кипіння і проваріть ще 5 хвилин. Повторіть цей процес ще раз. Після третього варіння можете розливати варення по стерилізованих банках. Переверніть банки, поставте в тепле місце і дайте йому повністю охолонути.

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Рецепт варення з вишні з кісточками



Рецепт варення з вишні з кісточками

Інгредієнти:

- вишня – 1 кг;

- цукор – 1 кг.

Рецепт приготування варення з вишні з кісточками:

1. Залийте вишню водою та залишіть на 10-15 хвилин. Пропорції в цьому рецепті 1:1 (вишня – цукор). Тож якщо хочете більше варення – пропорційно збільшуйте кількість інгредієнтів. На кожен кілограм цукру вам знадобиться 1 склянка води.

2. Залийте цукор водою та зваріть цукровий сироп, цукор має повністю розчинитися. В киплячий сироп викладіть обсушену вишню та виключіть вогонь, залиште настоюватись 6-7 хвилин.

3. Вийміть вишні шумівкою з сиропу. Доведіть сироп знову до кипіння і знову викладіть вишню. Всього це треба зробити тричі. Якщо вишня не довариться за три рази – проваріть її на повільному вогні ще хвилин 10-15. Після цього викладайте варення у попередньо простерелізовані банки.

Рецепт варення з вишні та шоколадом



Рецепт варення з вишні та шоколадом

Інгредієнти:

- вишня з кісточками – 600 гр;

- цукор – 200 г;

- темний ром або коньяк за бажанням – 50 мл;

- чорний шоколад – 100 гр;

- вода – 50 мл;

- 1 ст.л. лимонного соку.

Рецепт приготування варення з вишні та шоколадом:

1. Видаліть з вишень кісточки, викладіть їх у каструлю та залийте водою. Додайте сік лимона та цукор й доведіть все до кипіння. Варіть варення на повільному вогні 20-25 хвилин. За бажанням додайте коньяк або ром.

2. Зніміть з плити, додайте у каструлю шоколад та розмішайте до повного розчинення. Після цього варення можна розливати по банках.

Рецепт варення з вишні та волоськими горіхами



Рецепт варення з вишні та волоськими горіхами

Інгредієнти:

- вишня – 1 кг;

- цукор коричневий – 500 гр;

- цукор білий – 500 гр;

- горіхи – 200 гр;

- сік лимона – 100 мл.

Рецепт приготування варення з вишні та волоськими горіхами:

1. Горіхи вимийте, обсмажте і порубайте шматочками розмірами з кісточку.

2. Вишні без кісточок потрібно начинити горішками. Викладіть в каструлю шарами, пересипаючи цукром (обидва види поєднати відразу). Через 8-10 годин поставити на плиту та довести до кипіння. Потім остудити і знову довести до кипіння.

3. У процесі варіння варення потрібно помішувати і відразу прибирати піну. На останньому етапі додати лимонний сік, варення розлити по банках і закатати.

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Рецепт варення з вишні та лимоном



Рецепт варення з вишні та лимоном

Інгредієнти:

- вишня – 600 гр;

- цукор – 210 гр;

- шоколад без добавок – 100 гр;

- ром – 50 мл;

- 1 лимон.

Рецепт приготування варення з вишні та лимоном:

1. Закип'ятіть цукор з лимонним соком та перетріть суміш з вишнею. Викладіть у каструлю, додайте ром і варіть 15 хвилин.

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2. За кілька хвилин до повного приготування додайте шоколад і добре вимішайте. Після цього варення можна розливати по банках та закривати.

Нехай смакує!