Вселенський патріарх привітав Зеленського з перемогою на виборах

Вселенський патріарх привітав Володимира Зеленського з перемогою на вибори в Україні. Варфоломій побажав Зеленському насолоджуватись роками динамічного служіння людям та надихаючого керівництва країною.

Варфоломій зазначив, що буде підтримувати духовне процвітання народу України, про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга в Twitter.

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Вселенський патріарх також благословив продовження реформ та відзначив прогрес в Україні.

Століття спільної історії та спільної боротьби об’єднують Вселенський патріархат з величним народом України. Із задоволенням спостерігаємо за прогресом і оновленням, які Ваша країна здобуває день за днем – оновлення, яке має бути і долею, яку країна незалежним чином будує,

– йдеться у зверненні.

Й.В. Вселенський Патріарх Варфоломій привітав В.Зеленського з обранням Президентом України. Матір-Церква відзначає досягнутий Україною прогрес, благословляє продовження реформ і підтверджує, що далі сприятиме добробуту і духовному процвітанню народу pic.twitter.com/Ni13MaebXl — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) April 24, 2019

Привітав із перемогою Володимира Зеленського і святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Патріарх висловив сподівання, що переможець буде свідомий довіри нашого народу та продовжить державницький, проєвропейський і євроатлантичний курс України.

ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.