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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІМ ЧЕН ИН
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      Вселенський патріарх привітав Зеленського з перемогою на виборах

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      Варфоломій привітав Володимира Зеленського
      Варфоломій привітав Володимира Зеленського / Фото з відкритих джерел

      Вселенський патріарх привітав Володимира Зеленського з перемогою на вибори в Україні. Варфоломій побажав Зеленському насолоджуватись роками динамічного служіння людям та надихаючого керівництва країною.

      Варфоломій зазначив, що буде підтримувати духовне процвітання народу України, про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга в Twitter.

      Читайте також: Хто привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах

      Вселенський патріарх також благословив продовження реформ та відзначив прогрес в Україні.

      Століття спільної історії та спільної боротьби об’єднують Вселенський патріархат з величним народом України. Із задоволенням спостерігаємо за прогресом і оновленням, які Ваша країна здобуває день за днем – оновлення, яке має бути і долею, яку країна незалежним чином будує,
      – йдеться у зверненні.

      Привітав із перемогою Володимира Зеленського і святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Патріарх висловив сподівання, що переможець буде свідомий довіри нашого народу та продовжить державницький, проєвропейський і євроатлантичний курс України.

      ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Релігія Результати виборів президента 2019
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