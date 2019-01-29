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      Варикоз: симптоми, профілактика і лікування

      421 Читать новость на русском
      Варикоз: симптоми, причини і лікування варикозу
      Варикоз: схильність, діагностика / 24 канал

      Від варикозного розширення вен страждає більше половини населення планети. Хвороба може призвести до важких ускладнень, тому важливо розпізнати її на ранніх стадіях і розпочати лікування.

      Керівник напрямку флебології і судинної хірургії МС "Добробут" Володимир Герасимов пояснив, чому виникає хвороба, і які методи лікування найефективніші.

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      Як розпізнати варикоз

      Всупереч поширеному міфу, варикоз – це не тільки косметична проблема, але й чіткий сигнал про серйозне порушення.

      У групі ризику знаходяться ті, у кого є спадкова схильність до слабкості венозної стінки – вроджене недорозвинення одного з видів сполучної тканини (колагену). При варикозі стінки судин, по яких кров біжить до серця деформуються, і починають гірше виконувати свою роботу.

      Варикоз
      На ранніх стадіях варикоз протікає безсимптомно//pixabay.com 

      Варикоз – захворювання дуже підступне, тому, що спочатку протікає непомітно. І навіть такі симптоми як важкість у ногах і їх підвищена стомлюваність списується на звичайну втому.

       
      Хірург  Володимир Герасимов
      “Згодом виникають судинні зірочки і дрібні розширені судини на шкірі. І тільки потім з'являються головні ознаки варикозу - роздуті і розширені вени. Але навіть в такому випадку багато хто думає, що це хоч і негарно, але нічого страшного немає. І дуже сильно помиляються”.
       
      Варикоз – симптоми

      1. Біль.
      – Гарячий пульсуючий біль
      – Нічні судоми і свербіж у м’язах
      – Болі при ходьбі

      2. Набряки в ногах.

      3. Почуття розпирання і важкості в ногах.

      4. Зміни шкіри.

      5. Покручені, подовжені варикозні вени, що виступають над поверхнею шкіри гомілок і стоп, з мішкоподібними, циліндричними або змішаними розширеннями.

      6. Судинні зірочки (телеангіоектазії). 

      Чим небезпечний варикоз

      В 95% випадків варикозне розширення вен закінчується розвитком ускладнень – важких у лікуанні та небезпечних для здоров'я. До них відносяться поява різних дерматитів і алергічних реакцій, трофічні виразки, які дуже погано гояться, а в окремих випадках навіть викликають рясну кровотеча з вен.

      Але найсерйозніше ускладнення – це тромбофлебіт (утворення тромбів). При виникненні такого ускладнення може статися тромбоемболія легеневої артерії, яка може призвести до смерті. Тому варикоз – це серйозний фактор ризику при будь-якому оперативному втручанні.

      Лікування варикозу

      Якщо ви помітили у себе перші ознаки патології – не відкладайте візит до лікаря. Лікування варикозу на початкових стадіях проходить набагато простіше і швидше.

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      Варикозом займається судинний хірург або флеболог. При діагностиці може бути призначено УЗД-обстеження.

      Якщо діагноз "варикозне розширення вен" поставлений, єдиний ефективний метод лікування – це оперативне втручання. Причому чим раніше це зробити, тим краще. Є безліч допоміжних методів, але вони саме допоміжні. Ефективне лікування варикозу – тільки хірургія.

      Операція варикоз
      Операційне втручання при варикозі 

      Судинна хірургія: швидко і ефективно

      Медицина давно пішла вперед – залишилися позаду відкриті операції і складний реабілітаційний період. Сучасна судинна хірургія дуже відрізняється від тієї, що була раніше.

       
      Хірург Володимир Герасимов
      “Операція виконується малоінвазивно під місцевою анестезією і в амбулаторних умовах – ніякої госпіталізації. З операційного столу пацієнт встає сам і відразу ходить, навантажуючи ногу і не обмежуючи себе в русі. Після цього їде додому і веде свій звичний спосіб життя - без відриву від сім'ї і роботи. Все, що скаже про операцію – тільки еластична пов'язка на нозі. Судинна хірургія – одна з найбільш прогресивних галузей медицини, тому не варто боятися і відкладати лікування на безвік”.

      Профілактика варикозу

      Якщо слабкість венозних стінок присутній, захворювання буде посилюватися. Тому дуже важлива профілактика варикозу:

      1. Уникайте тривалих нерухомих положень – якщо робота сидяча, потрібно періодично вставати і розминати м'язи.
      2. Ведіть активний спосіб життя, виберіть спортивне заняття до душі. Дуже корисно плавання, велосипед, біг підтюпцем і ходьба в будь-якому вигляді.
      3. Уникайте важких фізичних навантажень. Не можна займатися бігом і працювати з вагою в спортзалі – підняття важких предметів викликає підвищення венозного тиску в ногах.

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      Профілактика варикозу вже при наявності венозного розширення – це носіння компресійного трикотажу - він допомагає венам працювати правильно, знижує навантаження на них і прибирає неприємні симптоми.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Публікації Статті Медицина
      Джерело: Здоров'я 24
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