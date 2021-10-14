Вартість контрабанди вражає: в Одесу намагались ввезти цигарки на 13 мільйонів гривень

В Одеський порт контрабандисти намагались ввезти цигарки на 13 мільйонів гривень. Правоохоронці знайшли в контейнері 660 тисяч пачок сигарет різних марок.

Інформацію про контрабандну партію цигарок отримали співробітники управління стратегічних розслідувань Нацполіції та СБУ. Їх намагались ввезти під виглядом шин.

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Правоохоронці вилучили цигарки на 13 мільйонів гривень

Співробітники Нацполіції та СБУ дізналися, що до Одеського порту повинна надійти партія контрабандних цигарок. Вони встановили країну відправника вантажу, ймовірну дату його прибуття та товар, під виглядом якого його ввозитимуть.

Правоохоронці 13 жовтня під час проведення митного огляду знайшли в контейнері ящики з цигарками. Однак, згідно з поданою декларацією, в ньому повинні були перевозити лише "гумові пневматичні шини".

Контрабандисти під виглядом шин намагалися незаконно ввезти до України 660 тисяч пачок цигарок різних марок. Вартість товару становить 13 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до контрабанди.

Дивіться фото, як правоохоронці знайшли контрабандні цигарки / Фото Нацполіції