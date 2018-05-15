Вартість проїзду у громадському транспорті Києва зросте: відомо коли і на скільки

Вартість проїзду у міському транспорті Києва зросте з 14 липня. Нова ціна на проїзд становитиме від 6 гривень 30 копійок, якщо ви користуєтеся проїзним квитком або безконтактною карткою. За разову поїздку доведеться заплатити 8 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Дмитра Давтяна.

За словами Давтяна, КМДА встановлює "максимально низьку вартість проїзду саме для киян, які користуються транспортом постійно, а 8 гривень платитимуть пасажири, що користуються міським громадським транспортом іноді або гості столиці".

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У свою чергу начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський повідомив, що для постійних пасажирів метрополітену, користувачів безконтактних карток вартість проїзду зросте на 1,3-1,5 гривні.

Для постійних пасажирів вартість поїздки у метро підвищиться на 1 гривню 30 копійок у проїзних і на 1 гривню 50 копійок при поповненні карти метро на 50 поїздок, відносно сьогоднішньої вартості у 5 гривень. Усі пільги для соціально вразливих категорій населення, а таких у метрополітені 23, збережені,

– розповів глава КП "Київський метрополітен".

Він додав, що кошти від зміни тарифу будуть скеровані на 2 основних напрямки: оплату енергоресурсів, які подорожчали, і наближення зарплати на підприємстві до середніх показників у Києві.