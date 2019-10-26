Вартість землі може зрости до 5 тисяч доларів, – Фурса про іноземців на українському ринку

Нині "агролоббі" активно воює з запуском ринку землі в Україні. І їм вже вдалося послабити позицію держави, адже в планах – ввести обмеження і закрити ринок для українських компаній з іноземними власниками.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економіст Сергій Фурса. За його словами, таке рішення влади вигідне лише фермерам, тому що зменшить конкуренцію, а значить і ціну на землю.

До слова: Земельне питання обросло міфами, – Кабмін

Однак в цей момент забувають про пенсіонерів. Адже, згідно з підрахунками, це рішення здатне істотно знизити ціну вже при відкритті ринку і буде впливати на її подальшу динаміку.

Простіше кажучи, ціна майже не буде рости. Тільки на відкритті ринку, умовно через рік, це знизить ціну на 10%. Близько 200 доларів за гектар. Якщо ми вважаємо, що середній пай – це 4 гектари, то всі люди, які бажають продати землю, втратять 800 баксів або 20 тисяч гривень,

– пояснив експерт.

Він наголосив: "Це пенсія за цілий рік та додав: "Це гроші, які з кишені бабусі переходять прямо в кишеню фермера, який виходить протестувати і перекриває дороги комбайнами за 250 тисяч доларів. І в кишеню Коломойського, який першим почав кричати про те, що не можна допускати іноземців, пам'ятаючи про прекрасний досвід приватизації 90-х, коли теж роздерибанили серед своїх".

"І це тільки початок. Тому що при допуску тих страшних іноземців, вартість землі в найближчі пару років могла б легко вирости до 5 тисяч доларів за гектар. А тепер не виросте. Це десятки тисяч гривень. І це сотні доларів додаткового доходу навіть у тому випадку, якщо бабуся просто здає свій пай. Аби не допустити його продавати. Це гроші, які могли б бути витрачені на ліки або просто свіжий хліб, ковбасу і масло, але підуть на зарплати баскетболістів, які грають в команді Коломойського", – додав Фурса.

Більше про земельну реформу дивіться у відеоблозі "Фінансова грамотність":

Що відомо про ринок землі в Україні і що може змінитись:

– В Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.

– В уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.

– Так, купити землю зможуть лише українські громадяни або українські компанії.

– Водночас купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.



Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу