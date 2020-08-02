Чи варто було призначати Кравчука та як каратимуть за порушення правил агітації – відео тижня
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Чи варто було призначати Кравчука у ТКГ
Українську делегацію у Тристоронній контактній групі в Мінську очолив перший президент України Леонід Кравчук. На цій посаді він замінив Леоніда Кучму. За словами політолога Тараса Семенюка, на міжнародних перемовинах ТКГ має бути людина-символ. Леонід Кравчук якраз на цю роль якраз підходить.
Водночас експерт Володимир Фесенко запевнив, що посада Кравчука – символічна, адже голова делегації бере участь лише у найголовніших засіданнях ТКГ. Насправді перемовини вестиме Резніков.
Політологи оцінили призначення Кравчука головою української делегації у ТКГ: відео
Як каратимуть порушення правил агітації
Перед тим, як піти на канікули, Рада внесла зміни у виборче законодавство. Зокрема, посилили відповідальність за порушення правил політичної агітації. Тепер подарунки виборцю у вигляді макарону, гречки чи інших речей першої необхідності несуть за собою кримінальну відповідальність.
Порушення правил агітації каратимуть як підкуп виборця: відео
Протест працівників компанії Бахматюка під судом
У Вищому антикорупційному суді розглядали апеляцію на закриття справи олігарха Бахматюка про привласнення 1,2 мільярда гривень стабкредиту VAB банку. У цей день під будівлею суду на акцію протесту зібралися працівники агрохолдингу Бахматюка Укрлендфармінг.
Вони вимагали "зупинити терор проти їхньої компанії". Зазначили, що це загрожує закриттям птахофабрик.
Протест працівників компанії олігарха: відео
Два теракти за один тиждень в Україні
В Україні відбулось два терористичні акти за один тиждень. Один з них трапився у Луцьку, де Максим Кривош 12 годин утримував в автобусі 13 людей. Також у Полтаві Роман Скрипник взяв у заручники поліцейського.
Такі новини прикували увагу громадян. Як ствердили психологи, збільшена увага та страх від таких повідомлень – це закономірні наслідки спроби теракту в Луцьку.
Два теракти за один тиждень пережили українці: відео
Підприємство для ВІЛ-інфікованих жінок
Львівські благодійники запускають проєкт соціального підприємства для ВІЛ-інфікованих та людей, що перехворіли на туберкульоз. Швейна фабрика допоможе його працівницям адаптуватися після складних життєвих ситуацій.