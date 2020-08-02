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Чи варто було призначати Кравчука у ТКГ

Українську делегацію у Тристоронній контактній групі в Мінську очолив перший президент України Леонід Кравчук. На цій посаді він замінив Леоніда Кучму. За словами політолога Тараса Семенюка, на міжнародних перемовинах ТКГ має бути людина-символ. Леонід Кравчук якраз на цю роль якраз підходить.

Водночас експерт Володимир Фесенко запевнив, що посада Кравчука – символічна, адже голова делегації бере участь лише у найголовніших засіданнях ТКГ. Насправді перемовини вестиме Резніков.

Політологи оцінили призначення Кравчука головою української делегації у ТКГ: відео

Як каратимуть порушення правил агітації

Перед тим, як піти на канікули, Рада внесла зміни у виборче законодавство. Зокрема, посилили відповідальність за порушення правил політичної агітації. Тепер подарунки виборцю у вигляді макарону, гречки чи інших речей першої необхідності несуть за собою кримінальну відповідальність.

Порушення правил агітації каратимуть як підкуп виборця: відео

Протест працівників компанії Бахматюка під судом

У Вищому антикорупційному суді розглядали апеляцію на закриття справи олігарха Бахматюка про привласнення 1,2 мільярда гривень стабкредиту VAB банку. У цей день під будівлею суду на акцію протесту зібралися працівники агрохолдингу Бахматюка Укрлендфармінг.

Вони вимагали "зупинити терор проти їхньої компанії". Зазначили, що це загрожує закриттям птахофабрик.

Протест працівників компанії олігарха: відео

Два теракти за один тиждень в Україні

В Україні відбулось два терористичні акти за один тиждень. Один з них трапився у Луцьку, де Максим Кривош 12 годин утримував в автобусі 13 людей. Також у Полтаві Роман Скрипник взяв у заручники поліцейського.

Такі новини прикували увагу громадян. Як ствердили психологи, збільшена увага та страх від таких повідомлень – це закономірні наслідки спроби теракту в Луцьку.

Два теракти за один тиждень пережили українці: відео

Підприємство для ВІЛ-інфікованих жінок

Львівські благодійники запускають проєкт соціального підприємства для ВІЛ-інфікованих та людей, що перехворіли на туберкульоз. Швейна фабрика допоможе його працівницям адаптуватися після складних життєвих ситуацій.