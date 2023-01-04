У Бєлгороді як не "бавовна" цвіте, то трапляються інші курйозні інциденти. Власне, у середу, 4 січня, російські ЗМІ повідомили, що місцевий "жандарм" вистрелив у ногу росіянину. Про це інформує 24 Канал.

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Реакція влади терористичної держави

Згодом глава Бєлгородської області Росії відреагував у соціальних мережах на цей інцидент. Він зазначив, що вартовий поранив чоловіка, оскільки той не хотів зупинятися на попередження "жандарма".

Про точні деталі того, що сталося, слід розібратися слідчим органам, ФСБ та Міністерству оборони Росії, зокрема, чому він (поранений чоловік – 24 Канал) перебував у цей час на прикордонній території й навіщо пішов до військових,

– написав російський губернатор.

Також він констатував, що чоловік зараз в лікарні у тяжкому стані та йому надають лікарі медичну допомогу. Станом на 16:00 – це все, що відомо про інцидент.

Окрім того, слід сказати, що очільник Бєлгородщини закликав жителів регіону не відвідувати лісосмуги у прикордонних районах. Вочевидь, аби їх не розстріляла "друга армія світу", прикордонники та інші вартові.

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Жителям Бєлгорода роздають карти укриттів

Західні регіони Росії, зокрема Бєлгородська область, прекрасно розуміють, що війну їм не перечекати в тилу. Тому місцева кремлівська влада поступово готує жителів цих територій до бойових дій. Нещодавно стало відомо, що бєлгородцям почали роздавати карти укриттів на випадок повітряних тривог та ракетних обстрілів.

Зауважмо, що розпочали це робити якраз перед зимовими святами, боячись приходу "бавовнятка" просто-таки у новорічну ніч. І хоч міфічне створіння тоді не завітало до жителів області, однак свята ще ж не закінчились.