За рік люди у всьому світі випалюють майже 6 трильйонів цигарок, з яких третину недопалків вони кидають просто на землю. Більшість курців, вважає, що цигарки не містять пластику, але вони помиляються. Тому набирає обертів новий челендж.

"У вас упало"

Представник Муніципальної варти Києва Сергій Бондар запустив челендж під назвою "У вас упало". Його мета – повчати людей, які кидають недопалки в невідповідних місцях. Його вже підхопили чимало людей у соціальних мережах.

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Завданням Сергія є допомагати поліцейським слідкувати за порядком. Цей челендж – виключно його ініціатива. Але чоловік переконаний, що робити зауваження — обов'язок кожного громадянина.

Коли людина тягнеться за тобою на світлофорі й дозволяє викинути будь-яке сміття – йому варто зробити зауваження й допомогти стати більш культурним, – вважає Бондар.

Реакція водіїв

Більшість водіїв визнають свої помилки. Проте є й такі, які починають поводити себе агресивно.

"Переважно реагують досить нормально й адекватно. Звісно, є й агресивні випадки, але часто люди дякують і кажуть, що просто до цього не звертали уваги. Деякі, зрозуміло, що знаходять "відмазки": де смітники, а в мене немає попільнички. Тоді розгортається конфлікт", – розповів Бондар.

На думку водіїв, мають допомогти такі штрафи, як у Європі. В Україні ж штраф за викинуте сміття всього 51 гривня, але ніхто не займається цією практикою.

Докладніше про челендж та рейд по заторах – дивіться у відео журналістів 24 каналу: