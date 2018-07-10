"Вас не кликали": 3-річна принцеса Шарлотта звернулась до журналістів з різким коментарем

Маленька принцеса Шарлотта, яка є однією з дітей подружжя Кейт Міддлтон і принца Вільяма, неочікувано "випалила" журналістам після хрещення принца Луї.

Про це повідомляють на The Sun.

Хрещення принца Луї – третьої дитини герцога і герцогині Кембриджських відбулося 9 липня у Лондоні в королівській каплиці Сент-Джеймсському палаці. Церемонію хрещення провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велді, де і були присутні місцеві представники ЗМІ.

Читайте також: Хрещення принца Луї: чарівні фото та відео з церемонії

Після хрещення маленького принца Луї сім’я герцогів Кембриджських покинула каплицю. Але в останній момент принцеса Шарлотта вразила не лише папараці, а й її батька принца Вільяма, який усміхнувся на таке раптове виявлення характеру доньки.

"А вас не кликали", – сказала вона. Щоб переконатися, що журналісти вірно її зрозуміли і залишилися стояти на своїх місцях, вона уважно стежила за ними, постійно обертаючись.

Справа в тому, що в Кларенс-хаус, де з нагоди хрещення принца Луї мав відбутися святковий прийом, вхід журналістам і справді закритий. Але принцеса Шарлотта чомусь вирішила ще раз про це нагадати журналістам, які лише здивовано усміхнулись на це.



Сім'я герцогів Кембриджських покинула каплицю, де відбувалось хрещення Луї



Принцеса Шарлотта

Варто додати, що манери у маленької принцеси завжди хороші. Коли вона прибула на урочисту церемонію, вона обмінялася ввічливим рукостисканням з архієпископом Кентерберійським, а потім потиснула руку настоятелю Королівської каплиці Чартрзу Річарду. Вона була одягнена в ніжно-блакитну сукню і сандалі такого ж кольору.