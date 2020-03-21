Вас же на вулицях не вбивають: в "Слузі народу" пояснили, коли знімуть Авакова

У фракції "Слуга народу" були питання до Руслана Рябошапки, який робив реформу прокуратури та розпочав системні зміни. До очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, якого раніше не підозрювали у жодних махінаціях, окрім штучного адмінштрафу. Однак до скандального Арсена Авакова – питань немає.

Нардеп фракції "Слуга народу" Микита Потураєв в інтерв’ю на 24 каналі розповів, що Міністерство внутрішніх справ працює добре, якщо люди можуть виходити на вулиці, де не вбивають.

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"Декого вбивають. Вбили Гандзюк, вбили Шеремета. Тобто, коли вб’ють мене, зробимо висновок, що Аваков не ефективний?", – запитала Олена Трибушна.

Всі забули 90-і? Всі забули, як було?

– заявив Потураєв.

"Країна на війні і в країні повно по вуха зброї. В країні є не влаштовані ніяк на працю ветерани. В країні є організована злочинність. Тим не менш, ви можете ходити по Києву майже будь-де та майже в будь-який час, не тримаючи в кишені пістолета, як ходили люди Радянському союзі аж до 1949 року. Тому що на вулицях були банди, які грабували та вбивали людей", – додав нардеп.



Микита Потураєв / 24 канал

Він розповів, що проживав 80-і та 90-і. А також постійно вивчає історію, тому що вона може чомусь навчити.

"Я дуже добре знаю післявоєнну історію Радянського союзу. Я знаю ситуацію в післявоєнній Грузії. Не зараз, а на початку 90-х років – після першої агресії Росії проти Грузії. В мене є що та з чим порівнювати. Коли мені кажуть: "А що він такого зробив?". Я кажу: "Люди просто не розуміють, що значить жити в більш-менш безпечній державі", – повідомив Потураєв.

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Нардеп розповів, що суспільству варто назвати кандидата на заміну Авакова: "От ідеальний кандидат? Що ж ти, Володимире Олександровичу, не призначаєш? Що ж ви, шановні депутати в парламенті, не призначаєте?".

Назвіть хоч одного! Нам громадянське суспільство за всі ці місяці, окрім того, що "Аваков – це чорт" і його треба зняти, жодного прізвища не назвало публічно,

– додав Микита Потураєв.

Потураєв вважає сьогодні Авакова ефективним, проте той не має залишатися міністром вічно.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Миколою Потураєвим у програмі "Перехресний допит":