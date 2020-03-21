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      Вас же на вулицях не вбивають: в "Слузі народу" пояснили, коли знімуть Авакова

      - Читать новость на русском
      Арсен Аваков / Пресслужба Кабміну

      У фракції "Слуга народу" були питання до Руслана Рябошапки, який робив реформу прокуратури та розпочав системні зміни. До очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, якого раніше не підозрювали у жодних махінаціях, окрім штучного адмінштрафу. Однак до скандального Арсена Авакова – питань немає.

      Нардеп фракції "Слуга народу" Микита Потураєв в інтерв’ю на 24 каналі розповів, що Міністерство внутрішніх справ працює добре, якщо люди можуть виходити на вулиці, де не вбивають.

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      "Декого вбивають. Вбили Гандзюк, вбили Шеремета. Тобто, коли вб’ють мене, зробимо висновок, що Аваков не ефективний?", – запитала Олена Трибушна.

      Всі забули 90-і? Всі забули, як було?
      – заявив Потураєв.

      "Країна на війні і в країні повно по вуха зброї. В країні є не влаштовані ніяк на працю ветерани. В країні є організована злочинність. Тим не менш, ви можете ходити по Києву майже будь-де та майже в будь-який час, не тримаючи в кишені пістолета, як ходили люди Радянському союзі аж до 1949 року. Тому що на вулицях були банди, які грабували та вбивали людей", – додав нардеп.


      Микита Потураєв  / 24 канал

      Він розповів, що проживав 80-і та 90-і. А також постійно вивчає історію, тому що вона може чомусь навчити.

      "Я дуже добре знаю післявоєнну історію Радянського союзу. Я знаю ситуацію в післявоєнній Грузії. Не зараз, а на початку 90-х років – після першої агресії Росії проти Грузії. В мене є що та з чим порівнювати. Коли мені кажуть: "А що він такого зробив?". Я кажу: "Люди просто не розуміють, що значить жити в більш-менш безпечній державі", – повідомив Потураєв.

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      Нардеп розповів, що суспільству варто назвати кандидата на заміну Авакова: "От ідеальний кандидат? Що ж ти, Володимире Олександровичу, не призначаєш? Що ж ви, шановні депутати в парламенті, не призначаєте?".

      Назвіть хоч одного! Нам громадянське суспільство за всі ці місяці, окрім того, що "Аваков – це чорт" і його треба зняти, жодного прізвища не назвало публічно,
      – додав Микита Потураєв.

      Потураєв вважає сьогодні Авакова ефективним, проте той не має залишатися міністром вічно.

      Дивіться відео повного інтерв'ю з Миколою Потураєвим у програмі "Перехресний допит":

       

      Аваков пропонує ввести в Україні тотальний карантин
      сьогодні
      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Арсен Аваков Новини Грузії Історія Міністерство внутрішніх справ Верховна Рада
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