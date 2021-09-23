Згодом відео заблокували, а до навчального закладу направили багато правоохоронців. Про це 23 вересня повідомили в Департаменті гуманітарної політики міськради Дніпра.

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Акаунт, з якого публікували погрози / Скриншот Департаменту гуманітарної політики

Згодом була нова погроза

Відео оприлюднили з акаунту, який був підписаний Wyasder і мав чорне зображення на аватарці. Автор писав про міську школу №136. Коли про це дізналися вчителі, вони одразу зателефонували до правоохоронців.

До навчального закладу направили слідчо-оперативну групу. Також там почали чергувати патрульні. Окрім цього, подали заяву до кіберполіції. Проте жодного нападу протягом дня не було.

Згодом запостили нове відео з посланням. Там мовилося про те, що до школи приїжджала поліція. Також там був текст із ймовірною погрозою.

Першою буде Алмазова, другою буде учениця з паралелі між 1-А чи 2-Г,

– повідомив зловмисник.



Нова погроза, яка з'явилася на акаунті / Скриншот Департаменту гуманітарної політики

Нібито бачили людину зі зброєю

Також повідомили, що 21 вересня, після закінчення 5 уроку, учні 2 класу помітили підозрілого чоловіка, який проходив повз школу. За словами дітей, він тримав у руках рушницю. Проте до школи жодна підозріла особа не заходила.