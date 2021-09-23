"Ваш останній день": у тіктоці погрожували дніпровській школі

У тіктоці з'явилося відео, на якому погрожували Дніпровській школі. Невідомий написав "це ваш останній день", проте невідомо, що саме мав на увазі зловмисник. Припускають, що мовилося про організацію терористичного акту.

Згодом відео заблокували, а до навчального закладу направили багато правоохоронців. Про це 23 вересня повідомили в Департаменті гуманітарної політики міськради Дніпра.

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Акаунт, з якого публікували погрози / Скриншот Департаменту гуманітарної політики

Згодом була нова погроза

Відео оприлюднили з акаунту, який був підписаний Wyasder і мав чорне зображення на аватарці. Автор писав про міську школу №136. Коли про це дізналися вчителі, вони одразу зателефонували до правоохоронців.

До навчального закладу направили слідчо-оперативну групу. Також там почали чергувати патрульні. Окрім цього, подали заяву до кіберполіції. Проте жодного нападу протягом дня не було.

Згодом запостили нове відео з посланням. Там мовилося про те, що до школи приїжджала поліція. Також там був текст із ймовірною погрозою.

Першою буде Алмазова, другою буде учениця з паралелі між 1-А чи 2-Г,

– повідомив зловмисник.



Нова погроза, яка з'явилася на акаунті / Скриншот Департаменту гуманітарної політики

Нібито бачили людину зі зброєю

Також повідомили, що 21 вересня, після закінчення 5 уроку, учні 2 класу помітили підозрілого чоловіка, який проходив повз школу. За словами дітей, він тримав у руках рушницю. Проте до школи жодна підозріла особа не заходила.

Схожий випадок нещодавно

У дописі про цей інцидент попросили повідомити адміністрацію, якщо хтось має додаткову інформацію. Це можна зробити за номером телефону – 066 747 17 63.

4 червня повідомили, що в Харкові хлопець опублікував іншу погрозу в школі. Він обіцяв там влаштували другу Казань. Проте згодом його викликали в школу, де вже чекали співробітники СБУ.

11-класник пояснив, що просто хотів так пожартувати. Він нібито оприлюднив це відео заради хайпу. Тепер хлопцю загрожує кримінальна відповідальність.

Читайте повний текст допису Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради:

У соціальній мережі ТікТок заявилися відео та публікації з невідомого акаунту з погрозами щодо НВО №136. Профіль того хто викладав ці відео заблоковано.

21 вересня по закінченню 5 уроку учні 2(6)- А класу після уроку поверталися до приміщення школи разом з учителем та помітили підозрілого чоловіка, який проходив повз школи, за словами дітей, він тримав у руках дробовик.

До школи жодна підозріла особа не заходила. Адміністрація закладу повідомила поліцію про підозрілу особу. І до НВО була направлена патрульна поліція. Територію школи було перевірено.

Адміністрація школи поставила до відома органи Національної поліції про ситуацію, що склалася! Просимо заспокоїти дітей! Повідомлення в Тік Ток вже заблоковані! Проводяться слідчі дії! 22 вересня з 7 ранку на території школи працювала оперативна-слідча група та чергували патрульні поліції.

Заява до кіберполіції була подана.