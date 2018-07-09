Ваша думка щодо вигуку "Слава Україні!" гравцями збірної Хорватії на Чемпіонаті світу в Росії

Чемпіонат світу з футболу у Росії не міг обійтися без політичного скандалу. І причетними виявилися українці, хоч "синьо-жовті" участі у Мундіалі не беруть.

Все розпочалося з того, що після перемоги збірної Хорватії над росіянами на Чемпіонаті світу, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч (входить до тренерського штабу збірної) записали відео звернення. Саме на ньому пролунало "Слава Україні!" від Домагоя Віди та слова, що "це перемога за "Динамо" та Україну" від Огнєна Вукоєвіча. Слова, які пролунали на цьому відеозверненні, обурили росіян. Дійшло навіть до образ у прямому ефірі. А також скарг до ФІФА. У організації вирішили не дискваліфіковувати гравця. А от щодо Вукоєвіча, то його звільнили зі збірної Хорватії, а тамтешня федерація перепросила росіян за цей інцидент.

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Як ви вважаєте, слова хорватів на цьому відео, це...?