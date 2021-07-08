В Апеляційному суді округу Колумбія заявили, що Джуліані відсторонять від роботи в Вашингтоні "в очікуванні рішення" щодо його ситуації в Нью-Йорку. Мовилося саме про припинення його адвокатської ліцензії.

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Рудольф Джуліані виступив на мітингу в підтримку Дональда Трампа 6 січня 2021 року. Тоді він вкотре закликав прихильників колишнього президента продовжувати боротьбу та пообіцяв "нові докази фальсифікацій".

Вожночас у ЗМІ заявили, що федеральні прокурори Нью-Йорка вилучили частину доказів з електронної пошти колишнього генпрокурора України Юрія Луценка та ексголови фіскальної служби Романа Насірова. Це зробили у межах розслідування проти колишнього адвоката Трампа Джуліані.

За інформацією видання, прокурори підозрюють, що під час рооти на Дональда Трампа Рудольф Джуліані міг порушити закони про лобіювання, коли діяв як незареєстрований іноземний агент.