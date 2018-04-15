Вашингтон пригрозив Москві новими санкціями

Американський посол Джон Хантсман відправив у російське МЗС лист, у якому йдеться про те, що влада США готує нові санкції проти Росії. Цього разу – за підтримку сирійського президента Башара Асада.

У першій частині листа, відправленого у МЗС РФ, йдеться про мотивацію силової операції, яку здійснили американці та їх союзники щодо Сирії. На думку американського керівництва, сирійська влада винна у використанні хімічної зброї супроти власного населення, і міжнародна спільнота має зробити певні кроки, щоб зупинити Башара Асада, пише Коммерсант.

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У другій частині свого повідомлення Джон Хантсман повідомляє Москві, що Вашингтон має ввести проти неї нові санкції. Цього разу – за "підтримку сирійського режиму".

Про те, що у США збираються ввести додаткові санкції проти Росії у відповідь на підтримку Москвою режиму Башара Асада, 14 квітня у своєму акаунті в Twitter також повідомив експерт Atlantic Council, колишній радник санкційного бюро Мінфіну США Браян О'Тул. За його словами, таке формулювання є у матеріалах для преси, які підготовані для брифінгу у Білому домі.

From today’s WH TPS: “We also intend to impose specific additional sanctions against Russia to respond to Moscow’s ongoing support for the Assad regime, which has enabled the regime’s atrocities against the Syrian people.” https://t.co/TGa0oTKgUy — Brian O'Toole (@brianoftoole) 14 квітня 2018 р.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.