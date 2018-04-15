18:46
15 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 8°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    18°C 10°C
  • середа
    15°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вашингтон пригрозив Москві новими санкціями

558 Читать новость на русском
Вашингтон пригрозив Москві новими санкціями
Вашингтон пригрозив Москві новими санкціями / argumentua

Американський посол Джон Хантсман відправив у російське МЗС лист, у якому йдеться про те, що влада США готує нові санкції проти Росії. Цього разу – за підтримку сирійського президента Башара Асада.

У першій частині листа, відправленого у МЗС РФ, йдеться про мотивацію силової операції, яку здійснили американці та їх союзники щодо Сирії. На думку американського керівництва, сирійська влада винна у використанні хімічної зброї супроти власного населення, і міжнародна спільнота має зробити певні кроки, щоб зупинити Башара Асада, пише Коммерсант.

Читайте також: Чому влада боїться розірвати договір про дружбу з Росією: версія політолога

У другій частині свого повідомлення Джон Хантсман повідомляє Москві, що Вашингтон має ввести проти неї нові санкції. Цього разу – за "підтримку сирійського режиму".

Про те, що у США збираються ввести додаткові санкції проти Росії у відповідь на підтримку Москвою режиму Башара Асада, 14 квітня у своєму акаунті в Twitter також повідомив експерт Atlantic Council, колишній радник санкційного бюро Мінфіну США Браян О'Тул. За його словами, таке формулювання є у матеріалах для преси, які підготовані для брифінгу у Білому домі.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Санкції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук