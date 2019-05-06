Вашингтон звільняє Йованович з посади посла США в Україні, – ЗМІ

Цілком імовірно, що 20 травня стане останнім днем роботи надзвичайного та повноважного посла США в Україні Марі Йованович. Наразі дипломатка перебуває у Вашингтоні. Сюди вона екстрено відправилася задля отримання консультацій.

Як переконує видання DT.UA з посиланням на американські дипломатичні джерела, Йованович має повернутися до України найближчої суботи, 11 травня. Однак, 20 числа вона знову повернеться до Вашингтона – про це 6 травня повідомили всіх співробітників посольства США в Україні.

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До призначення нового очільника диппредставництва Сполучених Штатів в Україні його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений. Кого буде призначено на цю кандидатуру, поки невідомо. Визначити нового посла мають найближчим часом.

Журналісти 24 каналу намагаються з’ясувати, наскільки ця інформація є правдивою – поки у посольстві США в Україні на не дали жодних коментарів. Щоправда, за словами американського кореспондента Крістофера Міллера, Йованович мала покинути посаду посла США в Україні у липні поточного року.

Dang it. *2016* not 2018. https://t.co/WuBqQfTIoL — Christopher Miller (@ChristopherJM) 6 May 2019

Наприкінці березня син президента США Дональд Трамп-молодший закликав зняти Марій Йованович з посади посла США в Україні. Також він натякнув, що та є "блазнем серед послів". Причина такої поведінки – критичні зауваження Йованович у бік Білого дому.

Крім того, нещодавно в Україні спалахнув скандал навколо персони Марі Йованович. Річ у тім, що генпрокурор Юрій Луценко у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі посол США в Україні надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За його словами, він відповів: "Це неприпустимо!". Також очільник ГПУ наголошував, щ ГПУ не отримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мало б виділити посольство США в Україні.



На такі гучні слова одразу ж відреагували у Державному департаменті США (американське зовнішньополітичне відомство – 24 канал). Там наголосили, що такі заяви "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".

Згодом Луценко зізнався, що Йованович не передавала йому жодних "списків недоторканних".

Зустріч була в ГПУ, за цим столом в січні 2017 року. Пані Йованович цікавила справа Віталія Каська. Я виклав деталі та пояснив, що не можу відкривати та закривати провадження за своїм бажанням. Назвав ще низку так званих антикорупціонерів, що проходять у справах. Вона сказала, що це неприпустимо, мовляв, підірве довіру до антикорупційних активістів. Я взяв листок, записав озвучені прізвища та попросив продиктувати перелік "недоторканних персон". Вона каже: "Ні, ви мене неправильно зрозуміли". Я кажу: "Ні, я вас правильно зрозумів; раніше такі списки писали на Банковій, а ви пропонуєте нові списки від Танкової" (колишня назва вулиці Сікорського, де розташовується посольство США). Зустріч закінчилася,

– розповідав Луценко.

Хто така Марі Йованович? Вона очолила посольство США в Україні у серпні 2016 року, натомість її кандидатуру Сенат затвердив ще у липні. На посаді очільника американського диппредставництва Йованович змінила Джеффрі Пайєтта, який працював тут з 2013 року. 23 числа дипломат прибула до України та вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Вадиму Пристайку.



До цього Йованович працювала помічником держсекретаря та відповідала за двосторонні взаємини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи. Також вона обіймала посаду посла у Вірменії (2008-2011) та Киргизстані (2005-2008). Крім того, Йованович працювала у посольствах у Москві (Росія), Лондоні (Велика Британія), Оттаві (Канада), Могадішо (Сомалі) та Києві (Україна).