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Василь Ломаченко – найкращий боксер планети за версією телеканалу ESPN

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Один із найпопулярніших спортивних телеканалів планети американський ESPN поставив українського боксера на перше місце у власному рейтингу бійців не залежно від вагової категорії.

У аналогічному списку журналу The Ring Ломаченко став другим, пропустивши вперед Геннадія Головкіна.

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Експерти ESPN, утім, переконані що Василь уже перевершив казаха. Тож тут Головкін другий, а третю сходинку в обох рейтингах займає кривдник Віктора Постола Теренс Кроуфорд. У версії ESPN знайшлося місце і Олександру Усику. Серед найкращих боксерів планети його поставили на тринадцяту сходинку.

Топ-10 кращих боксерів світу за версією ESPN:

1. чемпіон WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 КО);
2. чемпіон WBC, WBA Super, IBF в середній вазі Геннадій Головкін (38-0-1, 34 КО);
3. колишній абсолютний чемпіон світу в напівсередній вазі Теренес Кроуфорд (32-0, 23 КО);
4. чемпіон IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс (23-0, 20 КО);
5. чемпіон WBC в легкій вазі Майки Гарсіа (38-0, 30 КО);
6. чемпіон WBC у другій найлегшій вазі Срісакет Сор Рунгвісаї (45-4-1, 40 КО);
7. чемпіон WBO в напівважкій вазі Сергій Ковальов (32-2-1, 28 КО);
8. чемпіон WBC в суперважкій Деонтей Вайлдер (40-0, 39 КО);
9. колишній чемпіон у двох вагових категоріях Наоя Іноуе (15-0, 13 КО);
10. чемпіон WBA Super в напівсередній вазі Кіт Турман (28-0, 22 КО).

Нагадаємо, бій за участі українського боксера Василя Ломаченка з Хорхе Лінаресом зібрав найбільшу аудиторію на кабельному телебаченні США у 2018 році. Пікова аудиторія під час бою – 1,749 мільйона телеглядачів. 

Теги: Новини спорту Василь Ломаченко Бокс
Джерело: 24 Канал
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