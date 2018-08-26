Василь Ломаченко дізнався грізне ім'я нового суперника

Наступним суперником Василя Ломаченка буде 29-річний пуерториканець Хосе Педраса, який здолав на вісім років старшого Реймундо Бельтрана і відібрав в останнього чемпіонський пояс WBO у легкій вазі.

Хоча більшу частину бою проти Бельтрана Педраса провів другим номером, в одинадцятому раунді йому вдалося відправити суперника в нокдаун. Читайте також: Василь Ломаченко отримав власний чемпіонський пояс: фото Бельтран підійнявся і закінчив бій, проте судді одностайно віддали перемогу його супернику.

Хосе Педраса – наступний суперник Василя Ломаченка Тепер Хосе Педраса зобов'язаний провести об'єднувальний поєдинок із чемпіоном WBA у тій же легкій вазі українцем – Василем Ломаченком. Орієнтовно бій відбудеться першого грудня 2018 року. Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24