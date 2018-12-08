Ломаченко - Педраса: анонс на бій 8 грудня 2018

2018 рік вийшов по-справжньому насиченим і успішним для українських боксерів. При цьому, ми побачили ще не всі заплановані поєдинки. Зовсім скоро, в ніч на 9 грудня, нас очікує бій Василя Ломаченка проти пуерторіканця Хосе Педрас в легкій ваговій категорії. Це буде перший захист чемпіонських поясів за версіями WBA і The Ring українцем. А ось Хосе поставить на кін свій титул чемпіона WBO.

Ломаченко – Педраса. Головне

Що: об’єднавчий бій за титули чемпіона WBO, WBA та The Ring у легкій ваговій категорії

Де: Madisson Square Garden, Нью-Йорк, США

Коли: 8 грудня (ніч на 9 грудня в Україні)

Трансляція: телеканал "Інтер" (близько 05:00 9 грудня), онлайн-трансляція на сайті 24 Каналу.

Читайте також: Ломаченко й Педраса провели відкрите тренування, українець порадував публіку: відео

Перед боєм та вибір суперника

Останній свій бій Василь Ломаченко провів ще у травні 2018 року. Після цього українець ліг на операційний стіл через травму плеча. І майже чотири місяці відновлювався. Все йшло за планом, і сам боксер мав чимало часу не лише на відновлення, але й відпочинок. Він часто зустрічався з відомими в США особами, роблячи собі хорошу рекламу.

Однак Василь прагнув повернутися в ринг. І хотів, щоб його майбутнім суперником став Майкі Гарсія. Саме останній і є чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBC. Однак американець, попри заяви про бажання боксувати проти Ломаченка, перейшов у вищу вагову категорію. Тож українцю довелося вибирати інших суперників. Ним і став Хосе Педраса. А точніше його пояс чемпіона за версією WBO. Сам же Василь заявив, що йому не подобається стиль Хосе, який, на думку Ломаченко, побудований від захисту. Українець також додав, що його цікавить не Педраса, а тільки його титул.

Читайте також: Хосе "Снайпер" Педраса – зухвалий пуерториканець, який зазіхнув на чемпіонський пояс Ломаченка

Цікаво, що це вже третій бій Ломаченко проти представників Пуерто-Ріко. З боксерами з цієї країни Василь поки що зустрічався найчастіше, на другому місці йдуть представники США і Мексики – по два поєдинки.

Педраса про Ломаченка

Перед боєм члени команди Хосе Педраси називають Ломаченко одним з кращих боксерів світу, але обіцяють, що знайдуть спосіб виграти поєдинок. Втім, крім них в це мало хто вірить. Не схоже, щоб хтось із експертів сприймав пуерторіканця, як гідного суперника українського чемпіона.

"Я знаю, що це буде непростий поєдинок, я буду зустрічатися з одним з найкращих боксерів світу. У нього приголомшливі можливості, але я також знаю, що вмію багато чого. Мені важливо сфокусуватися на перемозі. Пуерто-Ріко заслуговує моменту щастя і я дам їм це", – заявив Педраса.

Читайте також: Суперник Ломаченка назвав найбільш небезпечний удар українця

Гроші за бій

Гонорари боксерів поки що не називалися. Відомо лише, що за минулий бій з Бельтраном, Педраса отримав 125 тисяч доларів, тоді як Ломаченко після перемоги над Рігондо розбагатів на 1,2 мільйона доларів. З огляду на статус цього бою, можна говорити про те, що зараз боксери зможуть розраховувати на солідні призові.

Що прогнозують букмекери

Що ж стосується шансів на перемогу, то тут майже ні у кого не виникає сумнівів в успіху Василя. Аналітики Patimatch дають йому 90% на перемогу і 94% на те, що українець відправить свого суперника в нокаут. До речі, якщо вірити котируванням, це станеться в 6-7 раунді.

Читайте також: Ломаченко – Педраса: прогноз букмекерів на чемпіонський поєдинок