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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Василь Ломаченко і Хорхе Лінарес показали однакову вагу

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Український та венесуельський боксери показали абсолютно ідентичні результати на традиційній процедурі зважування перед гучним поєдинком, до якого залишилося менше доби.

Про це повідомляє ESPN.

Обоє боксерів без труднощів вписалися в ліміт легкого дивізіону, показавши на вазі 61,05 кілограми кожен.

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Для Ломаченка це найбільший результат зважування перед боєм у кар’єрі, адже раніше він боксував у легших дивізіонах. За однакової ваги Хорхе Лінарес утім на три сантиметри вищий за Василя.


Ломаченко – Лінарес

Але це не завадило саме українцю здобути перемогу у дуелі поглядів, саме Лінарес першим повернув голову. Як буде в рингу дізнаємося зовсім скоро. Поєдинок на Медісон сквер ґарден розпочнеться близько четвертої години найближчої ночі

Теги: Новини спорту Василь Ломаченко Ломаченко – Лінарес Бокс
Джерело: 24 Канал
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