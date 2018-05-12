Василь Ломаченко і Хорхе Лінарес показали однакову вагу

Український та венесуельський боксери показали абсолютно ідентичні результати на традиційній процедурі зважування перед гучним поєдинком, до якого залишилося менше доби.

Про це повідомляє ESPN.

Обоє боксерів без труднощів вписалися в ліміт легкого дивізіону, показавши на вазі 61,05 кілограми кожен.

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Для Ломаченка це найбільший результат зважування перед боєм у кар’єрі, адже раніше він боксував у легших дивізіонах. За однакової ваги Хорхе Лінарес утім на три сантиметри вищий за Василя.



Ломаченко – Лінарес

Але це не завадило саме українцю здобути перемогу у дуелі поглядів, саме Лінарес першим повернув голову. Як буде в рингу дізнаємося зовсім скоро. Поєдинок на Медісон сквер ґарден розпочнеться близько четвертої години найближчої ночі