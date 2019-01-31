18:38
31 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова любов Путіна. Загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      21:52, 30 січня
      Вєсті.UA: Провальні плани Медведчука. Нова професія Луценко
      Вєсті.UA
      21:29, 30 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Василь Ломаченко може втратити один з чемпіонських поясів

      386 Читать новость на русском
      Василь Ломаченко може втратити один з чемпіонських поясів
      / twitter.com

      Чемпіон світу за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко ризикує втратити один зі своїх чемпіонських поясів. Василю потрібно провести захист титулу WBA, щоб не втратити його. Проблему створює те, що Ломаченко хоче провести поєдинок за пояс IBF.

      Наразі фізично неможливо провести бій за титул IBF та захистити пояс WBA.

      Читайте також: Торги по наступному поєдинку Ломаченка перенесені: відомо причину

      "У мене є декілька варіантів. Перший варіант – це обов'язковий претендент WBA Ентоні Кролла. Другий варіант – переможець бою між Річардом Коммі й Ісою Чанієвим. Вони другого лютого будуть боксувати за вакантний титул IBF", – розповів Ломаченко.

      Вони вже підписали контракт, що переможець буде боксувати зі мною і об'єднувати титули. Але є, як завжди, нюанси і перешкоди. Велика ймовірність того, що мені потрібно буде вибрати: або відстоювати титул, але не боксувати тоді за IBF, або боксувати за IBF, але тоді я втрачу титул WBA. Переконати WBA, щоб почекали? Це навряд чи
      – резюмував Ломаченко.

      "Краще для мене боксувати з Ентоні Кроллою і відразу після цього боксувати за IBF. В один вечір два бої провести (Жартує Ломаченко, – Спорт24). Боксерство – це спортивна політика.

      Зрозуміло, що рішення за мною. Через два тижні я повертаюся у США для підготовки. 12 квітня я вийду в ринг, не має значення проти кого. Через 3-4 тижні, коли я пораджуся з менеджером і поговорю з промоутером, вже буде остаточне рішення", – сказав Ломаченко на Youtube-каналі Loma Official TV.

       

       

      Крайній бій Василь Ломаченко провів 8 грудня в Нью-Йорку. Він розібрався з пуерторіканцем Хосе Педрасою і додав до своєї колекції титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) у легкій вазі.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

       

      Теги: Спорт Василь Ломаченко Бокс
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Топ-трансфери європейських клубів 2019
      сьогодні , 18:10 Топ-трансфери європейських клубів 2019
      2093
      Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям
      сьогодні , 18:07 Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям
      Наталя Сколоздра 451
      Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      сьогодні , 10:00 Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      811
      Без міжнародних експертів: фінальна стадія відбору до Антикорупційного суду під загрозою
      сьогодні , 17:30 Без міжнародних експертів: фінальна стадія відбору до Антикорупційного суду під загрозою
      Роман Маселко 173
      Поліція проти активістів: наступ на свободу чи спецоперація проти Порошенка?
      сьогодні , 17:00 Поліція проти активістів: наступ на свободу чи спецоперація проти Порошенка?
      Артем Овдієнко 650
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Андре Грайпель – переможець велобагатоденки Tour Down Under
       22 січня 2013 , 15:28
      Маркевич шокований тим, як пропустив "Дніпро". ВІДЕО
       23 листопада 2014 , 07:25
      "Динамо" переграло "Дніпро" на його території
       9 серпня 2015 , 21:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук