15:59
31 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Адмірал Кузнєцов" на дні. Російський хітяра про небезпеку Хелловіну
      Вєсті Кремля
      21:24, 30 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Василь Ломаченко може залишитися без об'єднавчого поєдинку

      450 Читать новость на русском
      Василь Ломаченко та Майкі Гарсія
      Василь Ломаченко та Майкі Гарсія

      Потенційний бій українського володаря титулу WBA у легкій вазі Василя Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу проти Майкі Гарсії опинився під загрозою після того, як американський боксер зробив свій пояс IBF вакантним.

      Таким чином, обов'язковий претендент Річард Коммі битиметься за цей титул з наступним у списку претендентів – росіянином Ісою Чанієвим.

      Читайте також: Про Василя Ломаченка випустять документальний фільм: фото зі зйомок

      Майкі Гарсія розглядався як один з потенційних кандидатів на бій з Василем Ломаченко в наступному році. Очікувалося, що Ломаченко і Гарсія проведуть об'єднувальний бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

      Тепер експерти вважають, що бій Ломаченко – Гарсія не відбудеться, бо американець планує піднятися в першу напівсередню вагу заради бою проти Еррола Спенса.

      Нагадаємо, що свій наступний бій Ломаченко проведе проти Хосе Педраси 8 грудня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Williams" поїде до Валенсії без нового боліда
       18 січня 2011 , 18:22
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Твіттеріада. Критика для Блохіна і топ-6 спалахів дружби Мілевського та Адлейби
       30 вересня 2013 , 21:02
      "Таврія" з тріском вилітає з УПЛ. "Таврія" - "Іллічівець" - 0:3
       16 травня 2014 , 19:06
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук