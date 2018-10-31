Василь Ломаченко може залишитися без об'єднавчого поєдинку

Потенційний бій українського володаря титулу WBA у легкій вазі Василя Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу проти Майкі Гарсії опинився під загрозою після того, як американський боксер зробив свій пояс IBF вакантним.

Таким чином, обов'язковий претендент Річард Коммі битиметься за цей титул з наступним у списку претендентів – росіянином Ісою Чанієвим.

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Майкі Гарсія розглядався як один з потенційних кандидатів на бій з Василем Ломаченко в наступному році. Очікувалося, що Ломаченко і Гарсія проведуть об'єднувальний бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Тепер експерти вважають, що бій Ломаченко – Гарсія не відбудеться, бо американець планує піднятися в першу напівсередню вагу заради бою проти Еррола Спенса.

Нагадаємо, що свій наступний бій Ломаченко проведе проти Хосе Педраси 8 грудня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO.

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