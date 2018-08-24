Василь Ломаченко отримав власний чемпіонський пояс: фото

Чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі Василя Ломаченка нагородили поясом чемпіона за версією журналу The Ring.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив Егіс Клімас, менеджер Василя Ломаченка (11-1, 9 КО).

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"Пояс чемпіона за версією авторитетного журналу The Ring нарешті знайшов свого власника в особі українського боксера", – йдеться у дописі під фото.

Цей пояс Ломаченко завоював ще в травні цього року. Тоді наш співвітчизник нокаутував у 10 раунді свого суперника Хорхе Лінареса. Перемога у цьому поєдинку підняла Ломаченка на третю сходинку у рейтингу найкращих боксерів світу за версією видання The Ring.

Зазначимо, що зараз українець готується до бою, який проведе 1 грудня 2018 року. Суперником Ломаченка буде переможець бою між Раймундо Бельтраном та Хосе Педрасою. Поєдинок Бельтран – Педраса відбудеться 26 серпня.

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