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Василь Ломаченко отримав власний чемпіонський пояс: фото

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Василь Ломаченко отримав пояс журналу The Ring
Василь Ломаченко отримав пояс журналу The Ring

Чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі Василя Ломаченка нагородили поясом чемпіона за версією журналу The Ring.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив Егіс Клімас, менеджер Василя Ломаченка (11-1, 9 КО).

Читайте також: Бій українського боксера за чемпіонський пояс офіційно підтверджений: дата та час

 

@lomachenkovasiliy Ring magazin belt received @ringmagazine #klimasmanagement

Публикация от Egis Klimas (@klimasmanagement)

"Пояс чемпіона за версією авторитетного журналу The Ring нарешті знайшов свого власника в особі українського боксера", – йдеться у дописі під фото.

Цей пояс Ломаченко завоював ще в травні цього року. Тоді наш співвітчизник нокаутував у 10 раунді свого суперника Хорхе Лінареса. Перемога у цьому поєдинку підняла Ломаченка на третю сходинку у рейтингу найкращих боксерів світу за версією видання The Ring.

Зазначимо, що зараз українець готується до бою, який проведе 1 грудня 2018 року. Суперником Ломаченка буде переможець бою між Раймундо Бельтраном та Хосе Педрасою. Поєдинок Бельтран – Педраса відбудеться 26 серпня.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Бокс Василь Ломаченко Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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