Василь Ломаченко провів першу дуель поглядів з Хорхе Лінаресом

Василь Ломаченко і Хорхе Лінаресом зустрілися віч-на-віч на прес-конференції перед боєм. Там боксери пообіцяли влаштувати незабутній поєдинок.

Для зустрічі з Хорхе Лінаресом нашому боксеру довелося піднятися на одну вагову категорію. Але це не завадило йому підійти в оптимальних кондиціях до поєдинку.

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Відзначив Василя Ломаченка і суперник. Однак, венесуелець запевнив, що готовий захистити титул чемпіона світу за версією WBA.



Український боксер Василь Ломаченко

Два останні поєдинки я цілеспрямовано провів проти боксерів, які б'ються в правосторонній стійці. Я готувався до бою проти Ломаченко. Ми обидва хочемо цього поєдинку. Тому я дуже радий і дякую промоутерам, що вони домовилися. Я готовий і психологічно, і фізично, – відповів Хорхе Лінарес.

До слова, приємний сюрприз напередодні бою зробили Василю Ломаченку боксерські експерти Америки, які визнали українця і його батька та наставника боксером та тренером року відповідно. Довести ж, що він найкращий, наш спортсмен спробує в ніч з 12-го на 13-те травня.