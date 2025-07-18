Жахлива розправа на Київщині: чоловік підпалив рідну матір і молодшого брата

У місті Васильків, що на Київщині, 57-річний чоловік під час конфлікту підпалив свою матір і молодшого брата. Внаслідок отриманих опіків 76-річна жінка померла в лікарні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київської області.

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Що стало причиною конфлікту у родині?

Правоохоронцям вдалося всиновити, що між чоловіком та його 54-річним братом виник конфлікт, після чого в ситуацію втрутилася мати, та встала на захист молодшого сина.

Аби помститися родичам, зловмисник взяв пляшку з легкозаймистою речовиною, облив рідних та за допомогою запальнички підпалив. Після скоєного чоловік втік з місця події,

– йдеться у повідомленні.

Потерпілих було доправлено до медичного закладу. У жінки та її сина медики діагностували опіки різного ступеня. Від отриманих ушкоджень 76-річна жінка померла в лікарні.

Правоохоронці вилучили речові докази та направили їх для проведення експертиз. Зловмисника вже затримали та доправили до ізолятора тимчасового тримання.

За процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури фігуранту повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

замах на кримінальне правопорушення;

умисне вбивство двох або більше осіб;

умисне вбивство.

Тепер зловмисникові загрожує 15 років позбавлення волі.

До слова, наприкінці червня на Львівщині чоловік із ножем напав на матір, трьох сестер і сусідку. На місці загинули двоє жінок.