Ватажок "ІД" вперше за 5 років з'явився на відео і оголосив про поразку в Сирії

Терористичне угруповання "Ісламська держава" у понеділок поширило відеозапис з очільником організації Абу-Бакром аль-Багдаді. Він з'явився перед камерою уперше з 2014 року.

Відеозапис опублікував портал терористів Al-Furqan Media. Про це у своєму Twitter повідомила організація SITE Intelligence Group, яка моніторить діяльність джихадистів в Інтернеті.

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На новому 18-хвилинному відео зображено, як Аль-Багдаді обговорює з невідомими людьми, обличчя яких розмиті, бойові дії в місті Багуз в сирійській провінції Дейр ез-Зор. Аль-Багдаді заявив, що вибухи у Шрі-Ланці на Великдень були відповіддю "Ісламської держави" на втрати угруповання у сирійському місті Багуз.

For the first time since his July 2014 sermon at the Great Mosque in Mosul, #ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi appeared in a video pic.twitter.com/w25HQJZrSc — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 29 квітня 2019 р.

У підсумку, ватажок "ІД" визнав, що бій за місто Багуз закінчено. Зазначимо, що в кінці березня загонам сирійської опозиції, які діяли за підтримки країн Заходу, вдалося повністю очистити місто від терористів.

Бої за Багуз почалася у лютому 2019 року за участю Демократичних сили Сирії і американської коаліції. Це останнє сирійське місто, яке було під контролем "Ісламської держави".

Зокрема, на записі Аль-Багдаді заявляє, що організація збирається помститися за засуджених та вбитих членів та закликає бойовиків, які діють у Західній Африці, поширювати напади на французьких хрестоносців та їхнніх союзників.

Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. "ІД" має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, "ІД" прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.

Дивіться відео ватажка "ІД":