18:03
1 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 17°C
  • четвер
    28°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Попрошайка Кадиров. Блендер від Путіна
Вєсті Кремля
22:15, 31 липня
Вєсті.UA. Акторські таланти Ляшка. Президентський делікатес від Добкіна
Вєсті.UA
20:47, 31 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Публікації Статті
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ

"Ваті – торба!": як у Києві навідалися до офісу Медведчука та що з того вийшло

1554 Читать новость на русском

З рок-н-рольною музикою і яскравими фарбами: у Києві активісти влаштували справжній перформанс під офісом представника України у тристоронній контактній групі в Мінську та за сумісництвом кума Путіна Віктора Медведчука, через якого обмін полоненими фактично заблоковано.


Під стінами офісу Медведчука було людно

Учора ввечері зрозуміти, де в столиці офіс Медведчука, було легко: під стінами валив рок-н-рол, а озброєнні балончиками з фарбою кияни лишали влучні гасла прямо на асфальті. Усе через діяльність одіозного політика, який блокує обмін в'язнів.


Нетипова акція дозволила людям виплеснути емоції

Організаторами акції "Благоустрій-паті" є об’єднання режисерів, операторів та кінематографістів Babylon’13.

Участь в перфомансі взяли близько 70 людей. Серед них також представники "Національного корпусу" Назар Кравченко, Сергій Філімонов, а також представники "Автомайдану" та інших організацій.

Читайте також: Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук

Ми демонструємо позицію суспільства до одного з ворогів України. В Україні парадокс – в'язні перебувають на території Росії, а в Києві – кум Путіна! У цьому офісі ми постійно зривали акції у значно агресивнішому форматі. А зараз позитивним способом з гарною музикою, яскравими трафаретами і серйозними вимогами намагаємось показати як суспільству, так і нашій владі та самому Медведчуку, що не розуміємо, що той робить на території України, якщо не може повернути наших полонених,
 сказав організатор Назарій Кравченко.


Влучні гасла тепер відучора красуватимуться піл офісом Медведчука

Люди, які фактично працюють на Росію, не мають займатися державною політикою, вважає і голова Міжнародного громадського об'єднання "Соловецьке братство" Георгій Лук'янчук.

"Медведчук – найбільш розпіарена людина впливу Путіна в Україні. Він сірий кардинал, який виконує темні функції країни-агресора. Ця п'ята колона мусить бути ліквідована в Україні! Тому ми й прийшли, щоб висловити свій протест проти його українофобської діяльності, яка має бути припиненою", – сказав Лук'янчук.


"Українофобська діяльність Медведчука мусить бути припиненою"

Далі організатори приволокли ватне опудало, написали на ньому влучні словечка і облили бензином.

"Зараз відбуватиметься усвідомлення ватою свого становища. Тобто ваті торба, як не крути!" – вигукує студент Олександр.

І розмальоване "ватне" опудало спалахнуло під вдоволені посмішки патріотів.

Коли горіла вата, я відчував, нібито ми зараз підсмажуємо найреальніших сепаратистів, а також тих, хто здав реальні інтереси України! Я впевнений, що це малесенький початок…
– сказав громадський активіст Автомайдану Віктор Делюк.


"Ваті торба, як не крути!"

Після "ватоспалення" створення написів закипіло з новою силою.

"Усе, що ми можемо зробити в тилу, – інформаційно підіймати хвилю щодо необхідності звільнення мінімум 76 політв'язнів. Я не плекаю ілюзій, що тільки через цю акцію Медведчук захоче їх звільнити або сяде у в'язницю за свої українофобні погляди. Він одним розчерком пера може домовитися з Путіним за звільнення будь-якого в'язня, але процес обміну стоїть на місці. Тому маємо тиснути всіма способами", – сказав громадський активіст Олег Слабоспицький.


"Тиснутимемо аж до звільнення ув'язнених"

Читайте також: Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку

З офісу навіть висунув носа заступник політика Денис Коваленко, однак скоро сховався назад. Активісти ж пообіцяли не обмежитись цієї акцією, а продовжити тиск на сірого кардинала Кремля аж до звільнення всіх ув'язнених в Росії та тимчасово окупованих територіях українців.

Автор: Катерина Петренко
Теги: Новини України Публікації Статті Українці в полоні РФ Фотоновини Віктор Медведчук
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нові правила захоронення: родичі чекатимуть кілька тижнів, щоб поховати померлого
 6 березня , 20:02
Реєстрація автомобіля у 2018 році: скільки платити
 5 січня , 14:00
Які загрози оточують Україну?
 30 травня 2015 , 16:46 2
Нові податки: як буде виживати бізнес
 1 лютого 2017 , 17:15
Дівчата-копи: що приховує реформа поліції
 4 серпня 2017 , 09:00
Цирковий переворот: що спільного між Порошенко та генералом Скоропадським
 29 квітня , 11:40
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук