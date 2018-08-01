"Ваті – торба!": як у Києві навідалися до офісу Медведчука та що з того вийшло

З рок-н-рольною музикою і яскравими фарбами: у Києві активісти влаштували справжній перформанс під офісом представника України у тристоронній контактній групі в Мінську та за сумісництвом кума Путіна Віктора Медведчука, через якого обмін полоненими фактично заблоковано.



Під стінами офісу Медведчука було людно

Учора ввечері зрозуміти, де в столиці офіс Медведчука, було легко: під стінами валив рок-н-рол, а озброєнні балончиками з фарбою кияни лишали влучні гасла прямо на асфальті. Усе через діяльність одіозного політика, який блокує обмін в'язнів.



Нетипова акція дозволила людям виплеснути емоції

Організаторами акції "Благоустрій-паті" є об’єднання режисерів, операторів та кінематографістів Babylon’13.

Участь в перфомансі взяли близько 70 людей. Серед них також представники "Національного корпусу" Назар Кравченко, Сергій Філімонов, а також представники "Автомайдану" та інших організацій.

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Ми демонструємо позицію суспільства до одного з ворогів України. В Україні парадокс – в'язні перебувають на території Росії, а в Києві – кум Путіна! У цьому офісі ми постійно зривали акції у значно агресивнішому форматі. А зараз позитивним способом з гарною музикою, яскравими трафаретами і серйозними вимогами намагаємось показати як суспільству, так і нашій владі та самому Медведчуку, що не розуміємо, що той робить на території України, якщо не може повернути наших полонених,

– сказав організатор Назарій Кравченко.



Влучні гасла тепер відучора красуватимуться піл офісом Медведчука

Люди, які фактично працюють на Росію, не мають займатися державною політикою, вважає і голова Міжнародного громадського об'єднання "Соловецьке братство" Георгій Лук'янчук.

"Медведчук – найбільш розпіарена людина впливу Путіна в Україні. Він сірий кардинал, який виконує темні функції країни-агресора. Ця п'ята колона мусить бути ліквідована в Україні! Тому ми й прийшли, щоб висловити свій протест проти його українофобської діяльності, яка має бути припиненою", – сказав Лук'янчук.



"Українофобська діяльність Медведчука мусить бути припиненою"

Далі організатори приволокли ватне опудало, написали на ньому влучні словечка і облили бензином.

"Зараз відбуватиметься усвідомлення ватою свого становища. Тобто ваті торба, як не крути!" – вигукує студент Олександр.

І розмальоване "ватне" опудало спалахнуло під вдоволені посмішки патріотів.

Коли горіла вата, я відчував, нібито ми зараз підсмажуємо найреальніших сепаратистів, а також тих, хто здав реальні інтереси України! Я впевнений, що це малесенький початок…

– сказав громадський активіст Автомайдану Віктор Делюк.



"Ваті торба, як не крути!"

Після "ватоспалення" створення написів закипіло з новою силою.

"Усе, що ми можемо зробити в тилу, – інформаційно підіймати хвилю щодо необхідності звільнення мінімум 76 політв'язнів. Я не плекаю ілюзій, що тільки через цю акцію Медведчук захоче їх звільнити або сяде у в'язницю за свої українофобні погляди. Він одним розчерком пера може домовитися з Путіним за звільнення будь-якого в'язня, але процес обміну стоїть на місці. Тому маємо тиснути всіма способами", – сказав громадський активіст Олег Слабоспицький.



"Тиснутимемо аж до звільнення ув'язнених"

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З офісу навіть висунув носа заступник політика Денис Коваленко, однак скоро сховався назад. Активісти ж пообіцяли не обмежитись цієї акцією, а продовжити тиск на сірого кардинала Кремля аж до звільнення всіх ув'язнених в Росії та тимчасово окупованих територіях українців.