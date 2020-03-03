Ватикан розсекретив архіви про Голокост: Папа Пій XII закривав очі на масові вбивства євреїв

Ватикан 2 березня публічно відкрив свої архіви часів Другої світової війни. До цього часу їх тримали у таємниці через підозри, що тодішній Папа Пій XII закривав очі на жахіття Голокосту і співпрацював з нацистами.

Папа Пій XII, якого іноді називають "папою Гітлера", перебував на Святому престолі у період з 1939 по 1958 рік. Деякі історики стверджують, що понтифік знав про масові вбивства євреїв нацистами, але нічого не робив. Про це повідомляє BBC.

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Водночас Ватикан наполягає, що Пій XII активно допомагав рятувати євреїв, але робив це таємно.

За словами глави Ватиканського секретного архіву єпископа Серджіо Пагано, документи, що розкривають період Другої світової війни, налічують мільйони сторінок і відсортовані за тематичним принципом у 121 розділ.

Співробітники архіву розповіли, що усі місця у приміщенні, призначеному для вивчення документів, заброньовані дослідниками з різних країн до кінця 2020 року.

Що відомо про Папу Пія XII

Він є однією із найсуперечливіших фігур у новітній історії католицької церкви. Якщо припущення вчених про його мовчазне потурання винищенню євреїв правдиві, це може ще більше похитнути репутацію церкви, яка останнім часом потрапляла у скандали, зокрема, пов'язані з педофілією.

Минулого року нинішній Папа Франциск прийняв рішення розсекретити архіви, заявивши, що церква не боїться історії. За його словами, понтифікат Пія XII припав на дуже складний час, коли доводилося ухвалювати болісні рішення, засновані на загальнолюдській і християнській моралі, які можуть здатися не цілком прозорими.

До інтронізації Папу Пія XII звали Еудженіо Пачеллі. У 1920-их роках він у сані кардинала був призначений апостольським нунцієм (церковно-дипломатичний пост) до Німеччини. На його очах до влади у країні прийшли нацисти.

За словами дослідників, в архівах Ордена Єзуїтів є кілька документів, у яких Пія XII інформують про існування концтаборів. Однак відповідей Папи на ці повідомлення не було.

У 2009 році Папа Бенедикт XVI ухвалив пропозицію Конгрегації з канонізації святих про присвоєння Пія XII титулу високоповажного. Зазвичай це перший крок в обряді до зарахування до лику святих. Водночас щодо Пія XII цей обряд був припинений через його суперечливу роль під час Другої світової війни.

Що таке Голокост?Загалом під Голокостом розуміється систематичне переслідування і знищення європейських євреїв нацистською Німеччиною протягом 1933 – 1945 років. 31 липня 1941 році президент Рейхстаху та найближчий соратник Адольфа Гітлера Герман Герінг підписав наказ про призначення Рейнхарда Гейдріха відповідальним за "остаточне вирішення єврейського питання". У 1933 – 1945 роках нацисти побудували близько 5 тисяч концентраційних таборів у Німеччині та в окупованій ними Європі.



Жертвами Голокосту вважаються 6 мільйонів євреїв у Європі, де разом з 4,5 мільйона дорослих було знищено 1,5 мільйона дітей. Саме така кількість вказана у вироках Нюрнберзького трибуналу. Однак ця кількість є умовною, адже повного поіменного списку жертв цієї трагедії немає.

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