Ватники і прапори СРСР: у Криму відзначили річницю Сталінградської битви

У суботу, 3 лютого, в анексованому Сімферополі на площі імені Леніна окупанти влаштували мітинг, присвячений 75-річчю Сталінградської битви у Другій світовій війні.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Учасники мітингу тримали у руках плакати, прапори СРСР, державні символи Росії. Деякі з учасників заходу були одягнені у військову форму Червоної армії. На мітинг прийшли і дівчата в сарафанах та кокошниках.

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У заході взяли участь кількасот активістів партії "Єдина Росія", "Загальноросійського народного фронту", а також молодіжної організації "Молода гвардія", студенти місцевих вишів і пенсіонери.

Щодо виступів на акції, то її учасники у своїх промовах критикували санкцій США щодо Росії, а також закликали кримчан взяти участь у виборах президента Росії, що відбудуться вже в березні.

"Працівників нашого дитячого садка зобов'язали прийти на цей мітинг, сказали, що він буде проти американських санкцій", – зізналася вихователька одного з дитсадків Сімферополя.

Додамо, що у місті пройшов квест за участю школярів, присвячений ювілею Сталінградської битви.