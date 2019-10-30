Вавриш розповів, як познайомився з Андрієм Богданом та чи мають спільний бізнес-проєкт

Андрій Вавриш не приховує того, що знайомий з головою Офісу Президента Андрієм Богданом, проте наголошує, що бізнес спільний, начебто, не мають. Про власну компанію, партнерів та хабарі, які сам давав – у програмі "Он воно як" з Алісою Юрченко та Денисом Бігусом розповів девелопер, друг Богдана Андрій Вавриш.

Про знайомство з Богданом

Як познайомилися і потоваришували з Андрієм Богданом?

– Дружба, як і якість в будівництві базується на професійності – щиро, відкрито та відверто. Так як ви відкрито починаєте програму з тенденційних речей – улюблений забудовник, хоча це не так. Презентував переїзд, хоча не це була тема презентації. Задаючи певний тон, так само і в житті, в будівництві, девелопменті ти мусиш боротися за якість об’єктів, які розвиваєш і створюєш.

Важливо: Скандальний бізнес-проєкт Богдана та Вавриша: що відомо про нову забудову в Києві

– Мабуть, це викликає повагу у людей і друзів. Так само і познайомилися, розмовляючи про щось – про місто, людей, дружбу та відносини. Все починається з того, що ти просто щирий і так зав’язуються відносини.

Коли ви познайомилися?

– Років 7-9 тому.

Просто зустрілись поговорити про місто?

– Якщо відверто, це була якась вечірка, спільне святкування чогось з друзями. У нас спільні знайомі. Так і познайомилися. Як і ви, як і всі.



Друзі Андрій Богдан та Андрій Вавриш

Сьогодні у вас з Богданом просто товарищування?

– Ми дружимо. При тому це така таємниця, яку щось нове хтось раз за разом підіймає, як кролик з шляпи. Знову можемо про це поговорити.

Про спільний бізнес-проєкт

Скільки у вас спільних бізнесових проєктів?

– Давайте, щоб все було точно. У девелопменті є різні поняття. Є концепція, стратегія і бачення, а є слово "проєкт". Це абсолютно різні речі. Коли ви говорите про проект, це не класифікується малюнком окремим, а це вже результат проєктних робіт.

– Це була концепція, ідея. Розмова була про те, що могла бути б ідея про пошуки іншого місця для переїзду. Але преса в цьому випадку, працюючи не дуже відверто і фахово, подала це як результат якоїсь проєктної роботи, наданої переваги комусь.

У попередній програмі: Я образився на Україну, – Милованов пояснив, чому не цікавився долею держави та що змінилося

– Це все була ні більше, ні менше, як розмова про можливе бачення. В цьому і є от ця різниця того, що ми просто дружимо і я займаюся окремим бізнесом, а він роботою на державу. Це дуже тонка межа, коли ви говорите, про те, що в нас є спільний бізнес, ви лукавите, бо у нас його немає.

У вас є спільний бізнес?

– Немає спільного бізнесу.

У ваших проєктах є гроші Богдана або його компанії?

– Ну, я ж вам сказав, що у мене немає спільного бізнесу з Андрієм Богданом.

Чи є у ваших проєктах інвестиції Богдана або його компаній?

– В мене в одному з об’єктів він купив для себе квартиру. Це, я думаю, ви можете знайти в його декларації.



Богдан та Вавриш відвідували Кападокію

Ми бачимо декілька будівельних майданчиків, де ваша компанія "Saga Development" є офіційним, публічним девелопером і де ще задіяні інші різні менш відомі і публічні компанії, які належать вашому юристу і водію Андрія Богдана. Як це поясните?

– Ви думаєте, що сенс девелопменту полягає в тому, хто володіє тією чи іншою земельною ділянкою. Сенс девелопменту в тому, що ти знаходиш різних власників земельних ділянок, різні девелоперські будівельні компанії, маркетингові агентства, різних суб’єктів, які допомагають тобі будувати, створювати об’єкти. І ти в процесі реалізації цього об’єкту виходиш в кінці кінців у певний логічний ряд реалізації проєкту і якийсь заробіток.

– Ви думаєте, що для того, щоб почати проєкт треба у всіх все купити, стати власником і цим володіти. Це не так. Девелопмент – це кооперація різної кількості власників.

Читайте також: Я люблю вечірки та тролю людей, – Андрій Богдан розповів про особисте життя

Чи є у вас кооперація з компаніями Богдана?

– Ні, я взагалі не про Богдана кажу. Ви кажете, що юрист володіє земельною ділянкою. Юрист може володіти чим завгодно і ми дійсно можемо виплачувати йому певні кошти за використання тої чи іншої ділянки. Більше того, дуже часто люди можуть виконувати посередницьку функцію в тому, щоб представляти інтереси інших осіб. Ми можемо скільки завгодно кружляти навколо цієї теми, але Андрій Богдан відношення до мого бізнесу немає.

А його водій має?

– Я не знаю про що ви говорите, можливо, у вас є якийсь факт. Ви його наведете і я б зміг вам його прокоментувати. Я таких фактів не знаю. Можливо, у вас є якась інформація.

Про компанію юриста Вавриша та водія Богдана

Давайте тоді розглядати це на конкретному прикладі. Йдеться про 30 гектарів в Дарницькому районі Києва, які є в користуванні академії МВС, і там задіяна компанія "Резон", яка належить вашому юристу Дмитру Овсію і водію Андрія Богдана.

– Дивіться, ніякого водія в цій історії немає. Дмитро Овсій є давній наш партнер, ми з них працюємо багато років в різних сферах. Ми інколи користуємося його юридичними послугами, бо він фаховий юрист. До речі, з ним я знайомий набагато довше, ніж з Андрієм Богданом.

Яка компанія підписувала договір з академією МВС?

– Компанія "Резон", ви праві.

Кому вона належить?

– Я не розкриваю питання пов’язані з власністю, ви можете самі це подивитися.



Кому належить компанія "Резон"

Скільки зараз у вашої компанії "Saga Development" загалом проєктів?

– До 30 об’єктів. Ми вже третій рік працюємо над десь 15 новими об’єктами. Якби не було «видавлювання» гарних і не гарних на ринку і те, чим раніше займалися органи влади, то ми в минулому році мали б кілька нових об’єктів.

В цьому році вже ніхто не видавлює?

– З переляку понавидавали нам декілька дозволів, які роками не могли дати.

Ви колишній чиновник Київської міської адміністрації з 2010 по 2015 рік. Звідки взяли стартовий капітал на "Saga Development"?

– Все було дуже просто. Один із моїх друзів приніс об’єкт і сказав, що в мене є досвід і знання та запропонував спробувати її забудувати. Після цього частину майбутніх квадратних метрів продали Київміськбуду та отримали перше необхідне фінансування. Потім почали будувати, розвиваючися ще більше.



Оголошення про очікування "Saga Development"

Кому належить "Saga Development"?

– До кінця року я зможу розрахуватися і з нового року буду володіти компанією одноосібно.

Про хабарі від Вавриша

Скільки хабарів роздала "Saga Development"?

– Велика біда.

А в цифрах?

– Ви хочете, щоб я себе задокументував, як учасник злочину?

За це вас все одно не посадять, бо інші не задокументували.

– Я Вам скажу, що це велика біда і це не причина для того, щоби цим пишатися. Це причина для того, щоб боротися й далі так не було.

Згоден. Але скільки? Який відсоток хабарів у вартості квадратного метра?

– Хабарі є прямі та опосередковані. Наприклад, вам можна видати технічні умови, які на 15% піднімають загальний кошторис в роботі. От, вас не люблять, як мене не любить міська влада, вам видали технічні умови, щоб зробити підключення, то треба перекласти половину вулиці, переробити ще щось.

Читайте також: Андрій Богдан закрутив роман: що відомо про дівчину голови Офісу Президента – фото

– В мене є два способи боротьби: або виконати це, або йти на зустріч, щоб зменшили хабарі. Є друга історія в тому, де ти мусиш умовно оплачувати отримання якихось документів. Але ти їх можеш якимось чином передавати квартирами. Це така велика біда. Я чув, що Олена Шуляк – депутат народний, заступник голово комітету, яка недавно сказала, що це від 10% до 30% вартості і я думаю, що вона сказала правду. Це від ситуації до ситуації від 10% до 30% собівартості об’єкта.

А у вас скільки?

– Я такі речі не рахував, якщо чесно. Це вимагає окремого аналізу, а я цього не робив.

Ви сказали, що після зміни влади по кількох будівництвах, які раніше були заблоковані, бо не було дозвільних документів, вам їх нарешті підписали. Скільки цих будівництв розблоковано? Ми десь нарахували 3 чи більше?

– Пару об’єктів. Введення в експлуатацію зробили 3 об’єкти. Просто це питання з нової влади. Наприклад, ми отримали в травні 2019 року. Ще була стара влада і в травні отримали. Мабуть, що десь такий порядок чисел.

То нова влада вам сприяє в цьому?

– Ні, нова влада не сприяє. Просто вони тепер бояться гроші брати.