Вайнона Райдер вийшла заміж за Кіану Рівза 26 років тому

Американська актриса українсько-єврейського походження Вайнона Райдер розповіла, що вийшла заміж за Кіану Рівза у 1992 році.

На зйомки фільму "Дракула" (1992), в якому актори виконали головні ролі, режисер Френсіс Форд Коппола запросив справжнього румунського священика. Про це повідомляє видання Entertainment Weekly.

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Незабаром у прокаті стартує романтична комедія "Як одружити холостяка", головні ролі в якій виконали Вайнона Райдер і Кіану Рівз. Відомо, що актори вже встигли попрацювати в кількох проектах разом.

Цікаво, що до прем'єри нової стрічки, Вайнона Райдер заявила, що її та РІвза пов'язує шлюб.

Ми одружилися в "Дракулі". Клянуся, мені здається, ми справді одружені. У тій сцені Френсіс запросив справжнього румунського священика. Ми відзняли сцену, а він провів всю церемонію. Так що мені здається, що ми одружені,

– зізналася акторка.



Вайнона Райдер і Кіану Рівз у 1989 році