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Вайнштейн офіційно не визнає себе винним у зґвалтуванні і сексуальних домаганнях

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Гарві Вайнштейн
Гарві Вайнштейн / GettyImages

Скандальний продюсер Гарві Вайнштейн, якого звинувачують у домаганнях та сексуальному насильстві, офіційно не визнає себе винним у цьому.

У вівторок, 5 травня, суд у Нью-Йорку розглядав справу Гарві Вайнштейна. Про це повідомляє The New York Times.

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Зазначається, що продюсер відмовився визнавати себе винним за трьома кримінальними справами, які ведуть правоохоронці.

Нагадаємо, що Вайнштейна затримали у п'ятницю, 25 травня, через звинувачення в зґвалтуванні однієї жінки та примушуванні іншої до орального сексу. За даними ЗМІ, арешт, ймовірно, пов'язаний зі звинуваченнями актриси Лючії Еванс, яка розповіла про домагання Вайнштейна в інтерв'ю газеті New York Times восени минулого року.

Спершу судове засідання було призначене на 30 липня, але цю дату скасували і перенесли на початок червня.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Гарві Вайнштейн
Джерело: 24 Канал
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