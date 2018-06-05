Вайнштейн офіційно не визнає себе винним у зґвалтуванні і сексуальних домаганнях

Скандальний продюсер Гарві Вайнштейн, якого звинувачують у домаганнях та сексуальному насильстві, офіційно не визнає себе винним у цьому.

У вівторок, 5 травня, суд у Нью-Йорку розглядав справу Гарві Вайнштейна. Про це повідомляє The New York Times.

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Зазначається, що продюсер відмовився визнавати себе винним за трьома кримінальними справами, які ведуть правоохоронці.

Нагадаємо, що Вайнштейна затримали у п'ятницю, 25 травня, через звинувачення в зґвалтуванні однієї жінки та примушуванні іншої до орального сексу. За даними ЗМІ, арешт, ймовірно, пов'язаний зі звинуваченнями актриси Лючії Еванс, яка розповіла про домагання Вайнштейна в інтерв'ю газеті New York Times восени минулого року.



Спершу судове засідання було призначене на 30 липня, але цю дату скасували і перенесли на початок червня.